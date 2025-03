Viện Kiểm sát triệu tập điều tra tiếp nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra về nghi ngờ liên quan đến nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun của Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã triệu tập lại ông Myung sau một tuần, để tiến hành điều tra bổ sung trong vòng hai ngày từ 6/3. Ông này hiện đang bị giam giữ tại trại giam Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang). Trước đó, ông Myung đã bị triệu tập điều tra vào ngày 27 và 28/2.Lần này, các công tố viên dự kiến sẽ tiến hành xác định xem Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có can thiệp vào quá trình tiến cử cựu nghị sĩ Kim Young-sun của đảng Sức mạnh quốc dân hay không, dựa trên những tin nhắn mà ông Myung đã trao đổi với Đệ nhất phu nhân hồi tháng 2 năm ngoái.Tuy nhiên, phía luật sư cho biết ông Myung vẫn chưa bị điều tra liên quan tới vợ chồng Tổng thống. Có thể lần này, các công tố viên sẽ tiếp tục điều tra về nghi ngờ liên quan tới Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon.Trong ngày 5/3, Viện Kiểm sát đã tiến hành điều tra đối với bà Kang Hye-kyung, người tiết lộ về nghi ngờ liên quan tới ông Myung Tae-kyun, cũng từng là trợ lý của cựu nghị sĩ Kim Young-sun, đồng thời sẽ tập trung điều tra nghi ngờ liên quan tới cuộc thăm dò ý kiến của Thị trưởng Oh Se-hoon. Bà Kang sẽ tiếp tục bị điều tra trong ngày 12/3 tới.Ngoài ra, từ sáng ngày 6/3, Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra đối với cựu Giám đốc họ Kim của Viện nghiên cứu Hàn Quốc tương lai, một công ty thăm dò ý kiến được cho là do ông Myung đứng sau điều hành.