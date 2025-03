31% doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định có tình hình tài chính xấu đi so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 6/3 đã công bố kết quả khảo sát đối với 100 doanh nghiệp trong số 1.000 công ty hàng đầu theo doanh thu (không bao gồm doanh nghiệp Nhà nước và công ty tài chính). Trong đó, 31% doanh nghiệp cho rằng tình hình tài chính của họ đã xấu đi so với năm ngoái. Tỷ lệ này cao gấp ba lần so với 11% số doanh nghiệp cho rằng tài chính của họ đã được cải thiện.Xét theo ngành, số các doanh nghiệp cho rằng tình hình tài chính xấu đi cao nhất là lĩnh vực xây dựng công trình cơ bản với 50%, kim loại như thép 45,5% và hóa dầu 33,3%. FKI nhận định nguyên nhân chính là do kinh tế bị trì trệ, dẫn đến giảm nhu cầu và tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu.24,3% doanh nghiệp cho rằng yếu tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của họ là tỷ giá hối đoái tăng cao, 23% trả lời là chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng và 17% trả lời do lãi suất vay cao. 36% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự báo nhu cầu vốn trong năm nay sẽ tăng lên, trong khi chỉ 11% cho ý kiến ngược lại.Các hạng mục cần nhiều vốn nhất là mua nguyên vật liệu và linh kiện chiếm 39,7%, đầu tư thiết bị là 21,3% và trả nợ vay 14,3%. Ngoài ra, 20% doanh nghiệp, tương đương với một trên 5 công ty, được xếp vào nhóm doanh nghiệp yếu, tức là không đủ lợi nhuận kinh doanh để trả lãi vay.Mặc dù Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã giảm lãi suất, nhưng các doanh nghiệp cho rằng áp lực tài chính vẫn chưa giảm, do tỷ giá hối đoái và giá nguyên vật liệu vẫn ở mức cao. Để giảm bớt gánh nặng này, 34,3% doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tập trung giải quyết trước các vấn đề như giảm bất ổn kinh tế trong và ngoài nước, 25,7% hy vọng tỷ giá hối đoái ổn định, 15,3% mong Chính phủ mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính và 12,3% hy vọng được đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, linh kiện.