Bình Nhưỡng đột ngột ngừng tour du lịch của khách đoàn phương Tây

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế như hãng thông tấn AFP (Pháp) và Kyoto (Nhật Bản) ngày 5/3 đưa tin về việc Bắc Triều Tiên đột ngột ngừng tiếp nhận du khách nước ngoài từ các công ty lữ hành phương Tây.Công ty Koryo Tour chuyên về du lịch Bắc Triều Tiên thuộc sở hữu của một người Anh có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trên trang chủ và tài khoản Facebook cho biết đã được chính quyền miền Bắc thông báo tạm thời đóng cửa tour du lịch tới Đặc khu kinh tế Rason. Công ty này bình luận đây là một tình huống "chưa từng có", cho biết đang nỗ lực để nắm bắt tình hình cụ thể, và sẽ cập nhật cho khách hàng ngay khi có tin tức mới.Lãnh đạo công ty này trong bài phỏng vấn với AFP cho biết những khách hàng của công ty hiện đang tham quan miền Bắc vẫn sẽ kết thúc lịch trình tour theo dự kiến.Công ty lữ hành Young Pioneer Tours cũng chuyên về du lịch miền Bắc do một người New Zealand lập ra, đặt trụ sở tại Bắc Kinh, cũng thông báo trên trang chủ rằng đã được nghe thông tin từ các đối tác về việc Bắc Triều Tiên tạm đóng cửa du lịch tới Rason. Hãng lữ hành KTG Tour có trụ sở tại Tây Ban Nha cũng xác nhận về thông tin trên, cho biết hiện vẫn chưa rõ miền Bắc đóng cửa du lịch vì lý do gì và trong bao lâu.Sau khi đóng cửa biên giới suốt từ tháng 1 năm 2020 để ngăn chặn dịch COVID-19, tới tháng 9/2023, miền Bắc lần đầu cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, với khách du lịch theo đoàn thì nước này chỉ hạn chế cho người mang quốc tịch Nga.Tuy nhiên, từ cuối tháng trước, Bắc Triều Tiên bắt đầu cho phép các tour khách đoàn của phương Tây tham quan Đặc khu kinh tế Rason. Truyền thông phương Tây còn đưa tin về những bài đánh giá của du khách Pháp, Đức, Anh tham gia tour du lịch của các công ty này.