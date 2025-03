Chỉ số về cảm xúc tiêu cực của người dân Hàn Quốc tăng cao

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hành chính Hàn Quốc ngày 6/3 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng hội nhập xã hội năm 2024, được thực hiện thông qua phỏng vấn với 8.251 người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên trên toàn quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 8-9 năm ngoái.Kết quả khảo sát cho thấy điểm số trung bình về mức độ hạnh phúc của người dân Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 6,8/10 điểm, nhỉnh hơn 0,1 điểm so với năm 2023. Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc có xu hướng giảm dẩn ở nhóm người cao tuổi và nhóm có thu nhập thấp. Trong khi đó, các cảm xúc tiêu cực như lo lắng tăng từ 3,4 điểm lên 4,1 điểm, và trầm cảm tăng từ 2,8 điểm lên 3,5 điểm.Điểm số trung bình về mức độ tự hào khi là công dân Hàn Quốc đạt 3,1/4 điểm, mức cao nhất trong 5 năm qua kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2013. Mức độ hài lòng với tình hình chính trị và kinh tế đều tăng 0,7 điểm so với năm trước đó, lần lượt đạt 5,1 điểm và 5,3 điểm.Những người tự nhận có quan điểm chính trị trung lập chiếm 45,2%, giảm 1,5% so với năm 2023, nhưng vẫn là nhóm đông nhất. Trong khi đó, tỷ lệ người có khuynh hướng bảo thủ và tiến bộ lần lượt là 30,2% và 24,6%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy những người càng lớn tuổi, càng có thu nhập hộ gia đình thấp thì thường có xu hướng bảo thủ hơn.Phân biệt đối xử ở lĩnh vực tuyển dụng được xem là nghiêm trọng nhất trong xã hội Hàn Quốc, với 2,8/4 điểm. Sau đó là phân biệt đối xử đối với người khuyết tật, học vấn, bằng cấp và địa vị kinh tế, đều đạt 2,7 điểm. Phân biệt đối xử vì độ tuổi, quốc tịch và chủng tộc đều ở mức 2,6 điểm. Trong các loại xung đột xã hội, mâu thuẫn giữa phe bảo thủ và phe tiến bộ là nghiêm trọng nhất với 3,1 điểm.