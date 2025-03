Giáo sư Paik Jin-hyun ứng cử vị trí thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/3 cho biết giáo sư danh dự Đại học quốc gia Seoul Paik Jin-hyun, người từng giữ chức thẩm phán, Chánh án Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS), đã ứng cử vị trí thẩm phán Tòa án công lý quốc tế (ICJ) sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 tới.Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an sẽ tiến hành bỏ phiếu đồng thời, ông Paik sẽ đắc cử nếu giành được quá bán số phiếu ở cả hai bên.Một quan chức Bộ Ngoại giao đánh giá giáo sư Paik là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế, bởi ông là một chuyên gia luật quốc tế có nhiều kinh nghiệm xét xử quốc tế phong phú và trình độ học thuật uyên thâm.Ông Paik từng giảng dạy Luật quốc tế tại Đại học quốc gia Seoul, cùng Viện nghiên cứu ngoại giao và an ninh thuộc Bộ Ngoại giao, sau đó làm thẩm phán ITLOS từ năm 2009-2003 và Chánh án từ năm 2017-2020.Giáo sư Paik từng phụ trách xét xử nhiều vụ tranh chấp giữa các quốc gia, được cộng đồng quốc tế công nhận và bầu làm thành viên trọn đời người Hàn duy nhất tại Viện Luật quốc tế, một tổ chức học thuật uy tín thế giới được thành lập vào năm 1873.Tòa án Công lý quốc tế có trụ sở tại Hague, Hà Lan, là một tòa án thường trực quốc tế được thành lập căn cứ theo Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, gồm 15 thẩm phán có quốc tịch khác nhau do Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an bầu ra. Nhiệm kỳ của thẩm phán là 9 năm và có thể tái nhiệm. Hàn Quốc chưa từng có ứng cử viên nào cho vị trí thẩm phán ICJ.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết việc tham gia vào Tòa án Công lý quốc tế là điều cần thiết để Hàn Quốc có thể đóng góp một cách tương xứng với vị thế và uy tín của mình ở lĩnh vực luật pháp quốc tế, dựa trên kinh nghiệm về phát triển chủ nghĩa pháp trị và chủ nghĩa dân chủ.