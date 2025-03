Bắc Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 đăng tải bài bình luận với tiêu đề “Những kẻ khiến Bắc Triều Tiên đối phó mạnh mẽ sẽ phải trả giá đắt”, nhằm lên án cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do" (FS) của liên quân Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 10-20/3 tới.KCNA cho rằng cuộc tập trận này liên tục xâm phạm chủ quyền và lợi ích an ninh của miền Bắc, khiến tình hình khu vực trở nên trầm trọng hơn.Hãng tin này cũng chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ tăng tần suất tập trận cơ động ngoài trời trong cuộc tập trận FS từ 10 lần vào năm ngoái lên 16 lần trong năm nay. Điều này rõ ràng cho thấy các động thái dẫn đến chiến tranh đang leo thang nhanh chóng và tiến gần đến ranh giới nguy hiểm từng giờ từng phút.Bài viết còn nhắc lại tuyên bố ngày 4/3 của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, khẳng định nếu Washington tiếp tục phá vỡ kỷ lục về các hành động phô trương sức mạnh quân sự, thì Bình Nhưỡng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiết lập kỷ lục mới trong việc thực hiện năng lực răn đe chiến lược.KCNA còn cảnh báo kẻ thù sẽ phải trả giá đắt cho những hành động tập trận chiến tranh một cách ngớ ngẩn và thiếu suy xét, khi tự chuốc lấy những biện pháp đối phó mạnh mẽ nhất mang tính chính đáng, vừa để tự vệ vừa để uy hiếp của miền Bắc.Cuộc tập trận "Lá chắn tự do" năm nay là cuộc diễn tập đầu tiên của liên quân Hàn-Mỹ được tổ chức trong nhiệm kỳ cầm quyền lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Nội dung tập trận sẽ phản ánh các kịch bản thực tế trong việc thay đổi chiến lược, chiến thuật và sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng vẫn luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, coi đây là nguồn cơn làm gia tăng căng thẳng khu vực.