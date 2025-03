Không quân Hàn Quốc hạn chế bay sau sự cố thả nhầm bom

Photo : YONHAP News

Một quan chức Không quân Hàn Quốc ngày 7/3 cho biết sau sự cố máy bay chiến đấu thả nhầm bom xuống khu vực dân sự vào một ngày hôm trước. Không quân đang hạn chế mọi hoạt động bay, trừ một số nhiệm vụ thiết yếu như giám sát trinh sát Bắc Triều Tiên, và vẫn chưa ấn định thời điểm hoạt động bình thường trở lại.Cùng với đó, binh chủng này đã bắt đầu đào tạo về sự cố trên và đào tạo chuyên sâu về các lỗ hổng trong giai đoạn chuẩn bị bay cho tất cả các phi công.Mặc dù không liên quan tới sự cố lần này, nhưng Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng quyết định dừng diễn tập bắn đạn thật do sự cố xảy ra khi hai bên đang tập trận chung liên quân. Tuy nhiên, quân đội hai nước vẫn triển khai cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (FS) theo đúng lịch trình là từ ngày 10/3, do đây là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX).Vào sáng ngày 6/3, hai máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc khi đang tham gia tập trận chung liên hợp với Lục quân và lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc ở trường bắn Seungjin (thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi) đã thả nhầm mỗi máy bay 4 quả bom, tổng cộng 8 quả bom MK-82 xuống khu vực dân sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân sự cố là do phi công đã nhập sai tọa độ mục tiêu. Vụ việc đã khiến 29 người bị thương, trong đó gồm 15 người dân thường và 14 quân nhân.Không quân đã lập ra Ủy ban đối sách tai nạn do Phó tham mưu trưởng Không quân Park Ki-wan làm Chủ tịch để điều tra nguyên nhân sự cố và tình hình thiệt hại. Bộ Quốc phòng cũng dự kiến sẽ lập ra một Ủy ban đối sách sự cố.Sáng ngày 7/3, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho đã chủ trì cuộc họp thảo luận đối sách và gửi lời xin lỗi đến người dân, cam kết tập trung mọi nguồn lực quân đội để khắc phục thiệt hại, bồi thường, khôi phục sớm đời sống thường nhật cho người dân. Ông Kim cũng cam kết sẽ điều tra triệt để, làm sáng tỏ nguyên nhân sự cố, tìm kiếm các biện pháp, đối sách cần thiết để phòng ngừa sự cố tương tự.