Quan chức an ninh Hàn-Mỹ họp bàn về chính sách đối với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 6/3 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz tại Washington kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra mắt, để thảo luận sâu về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề Bắc Triều Tiên và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Hai bên tái khẳng định quyết tâm không đổi về mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, quan chức hai nước cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết lập và thực thi các chính sách đối với Bình Nhưỡng dưới nhiệm kỳ mới của chính quyền Tổng thống Trump. Điều này được cho là nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thảo luận song phương, tránh trường hợp Mỹ sẽ bỏ qua Hàn Quốc và trực tiếp đối thoại với Bắc Triều Tiên.Seoul và Washington cũng nhất trí tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, khẳng định vai trò quan trọng của đồng minh song phương vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc cũng như trong khu vực. Hai bên cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao động thái hợp tác giữa Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.Trong bối cảnh Tổng thống Donal Trump bày tỏ ý định hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa (MRO) tàu quân sự của Mỹ, hai bên nhất trí sẽ phối hợp và trao đổi chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng an ninh quốc gia hai nước, cân nhắc đến đặc thù của ngành đóng tàu, vốn đòi hỏi sự hợp tác toàn diện.Ngoài ra, Chánh Văn phòng Shin đã giải thích về chính sách thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ theo Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ (FTA), trong đó Seoul vẫn duy trì mức thuế 0% đối với hàng hóa của Washington. Ông Shin kêu gọi hai nước tiếp tục đối thoại, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thương mại. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột thương mại.Mặt khác, Chánh Văn phòng Shin còn gặp gỡ một số quan chức cấp cao về quân sự và ngoại giao của Thượng viện Mỹ để kêu gọi sự ủng hộ đối với phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.