54% cử tri Hàn Quốc ủng hộ cải cách chế độ Tổng thống

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 7/3 công bố kết quả thăm dò với 1.003 cử tri trên toàn quốc, tiến hành từ ngày 4-6/3 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%). Kết quả cho thấy 54% số người được hỏi cho rằng cần sửa đổi chế độ Tổng thống hiện hành, trong khi 30% cử tri phản đối và 16% không đưa ra ý kiến.Cơ quan này nhận định rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa quan điểm của các cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành. Cả hai nhóm đều có tỷ lệ ủng hộ cải cách chế độ Tổng thống ở ngưỡng 50%, trong khi tỷ lệ phản đối dao động quanh mức 30%.Trong một cuộc thăm dò khác do Viện Gallup tiến hành từ ngày 3-5/12 năm ngoái, ngay sau vụ thiết quân luật, 52% cử tri cũng cho rằng cần sửa đổi Hiến pháp vì những vấn đề trong chế độ Tổng thống hiện tại, trong khi 38% nhận định rằng vấn đề nằm ở cách vận hành chứ không phải do chế độ.Lý do chính mà các cử tri ủng hộ cải cách Hiến pháp là muốn thay đổi chế độ chế độ cho phép Tổng thống được tái nhiệm thay vì chỉ được phép làm một nhiệm kỳ (21%), giảm bớt và phân tán quyền lực Tổng thống (13%), chế độ hiện tại đã lỗi thời và không còn phù hợp với hiện tại (10%) và cần kéo dài nhiệm kỳ vì 5 năm quá ngắn (6%).Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ cải cách Hiến pháp chủ yếu là do chế độ hiện tại vẫn đủ tốt, không có vấn đề (22%), thời điểm chưa phù hợp, tranh luận chưa đầy đủ (12%), không có gì tốt hơn khi cải cách (10%), ưu tiên ổn định công tác điều hành quốc gia, tránh hỗn loạn và vấn đề nằm ở con người, không phải chế độ (đều đạt 5%).Nếu cải cách Hiến pháp, 64% cử tri ủng hộ chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm và được tái nhiệm, trong khi 31% vẫn muốn giữ chế độ nhiệm kỳ 5 năm như hiện tại và 5% không đưa ra ý kiến. Xu hướng ủng hộ nhiệm kỳ 4 năm và được tái nhiệm lần lượt đồng đều ở cả cử tri ủng hộ hai đảng lớn, trong đó đảng cầm quyền là 67% và đảng đối lập 70%. Chỉ số này cũng tương tự ở các nhóm cử tri theo khuynh hướng bảo thủ (69%), khuynh hướng tiến bộ (70%) và trung lập là (65%). Tuy nhiên, trong nhóm cử tri không theo đảng phái nào, tỷ lệ ủng hộ hai phương án này khá cân bằng, đều ở mức 40%.Liên quan đến quan điểm về quyền lực Tổng thống, 43% người tham gia khảo sát muốn giữ nguyên quyền hạn Tổng thống như hiện tại, 35% muốn giảm bớt và 14% muốn mở rộng quyền lực Tổng thống.