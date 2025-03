Tòa án Hàn Quốc hủy lệnh tạm giam đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/3 đã chấp thuận đề nghị hủy lệnh tạm giam của Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị truy tố với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn bằng việc ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái.Ngày 4/2 vừa qua, phía Tổng thống đã đề nghị Hội đồng xét xử hủy lệnh tạm giam. Sau đó, Tòa đã tiến hành mở phiên thẩm định đề nghị của Tổng thống vào ngày 20/2. Khi đó, ông Yoon lập luận rằng bản thân mình đã bị Viện Kiểm sát truy tố trái phép sau khi thời hạn giam giữ đã hết hiệu lực, yêu cầu Tòa án phải thả ông ngay lập tức. Ngược lại, phía Viện Kiểm sát khẳng định đã truy tố bị cáo theo đúng pháp luật.Theo Luật tố tụng hình sự, khi không còn lý do giam giữ hoặc lý do giam giữ đã hết hiệu lực, Tòa án phải dùng thẩm quyền hoặc căn cứ theo yêu cầu từ bị cáo hoặc công tố viên để hủy lệnh tạm giam.Tòa án khu vực Trung Seoul đồng tình với lập luận của ông Yoon về việc bị cáo đã bị giam giữ khi đã hết thời hạn tạm giam. Trước tiên, Tòa án cho rằng thời gian giam giữ nên được tính theo "giờ thực tế", thỏa đáng hơn tính theo "ngày". Luật Tố tụng hình sự quy định thời gian tính từ lúc Tòa án tiếp nhận hồ sơ và chứng cứ để thẩm vấn bị can trước khi bắt giam tới khi trả về cho Viện Kiểm sát không được tính vào thời gian tạm giam.Hội đồng xét xử nhận định chiếu theo nguyên tắc về tự do thân thể và điều tra không giam giữ được quy định trong Hiến pháp và Luật Tố tụng hình sự, việc không bao gồm thời gian xử lý hồ sơ tại Tòa án trong thời gian tạm giam bị cáo là không thỏa đáng.Văn phòng Tổng thống cùng ngày bày tỏ hoan nghênh quyết định của Tòa án, hy vọng Tổng thống sẽ sớm quay trở lại chức vụ. Được biết, Văn phòng Tổng thống đã triệu tập cuộc họp đội ngũ cố vấn khẩn cấp, thảo luận phương án đối phó trong thời gian tới.Tuy nhiên, Tổng thống vẫn đang bị đình chỉ chức vụ do bị Tòa án Hiến pháp xét xử luận tội, nên sẽ chưa thể quay trở lại làm việc tại Văn phòng Tổng thống, mà dự kiến sẽ chỉ ở nhà. Nhiều khả năng ông Yoon sẽ đưa ra những lập trường tích cực hơn so với lúc bị giam giữ điều tra.