Lập trường của chính giới Hàn Quốc về việc Tòa án hủy lệnh tạm giam Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 7/3 bày tỏ hoan nghênh việc Tòa án khu vực Trung Seoul hủy lệnh tạm giam đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cùng ngày.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Kwon Young-se đánh giá Tòa án đã có một quyết định sáng suốt, lẽ ra ngay từ đầu không được bắt giam Tổng thống xét tới quyền phòng vệ của ông Yoon. Ông Kwon hy vọng Viện Kiểm sát chấp thuận quyết định của Tòa án và không kháng nghị, nếu không sẽ đi ngược lại với mong muốn của Tòa cũng như người dân.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng đánh giá Tòa án đã đưa ra một quyết định đúng đắn và thỏa đáng vì mối lo ngại Tổng thống tiêu hủy chứng cứ đều đã được loại bỏ.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích quyết định của Tòa án khi thả tự do cho ông Yoon, người đứng đầu cuộc nổi loạn ngày 3/12 năm ngoái, hối thúc Viện Kiểm sát kháng nghị ngay lập tức. Đảng này khẳng định quyết định trên của Tòa án là hoàn toàn không liên quan cũng như sẽ không ảnh hưởng tới vụ xét xử luận tội ông Yoon tại Tòa án Hiến pháp.Đảng Đổi mới Tổ quốc cũng bày tỏ bất bình về việc Tòa án hủy lệnh tạm giam đối với ông Yoon, yêu cầu các công tố viên kháng nghị ngay lập tức. Đảng Tiến bộ thì cho rằng Tòa án có thể diễn giải luật một cách khắt khe, nhưng việc thả tự do cho ông Yoon là một quyết định vô trách nhiệm và hết sức nguy hiểm trong tình hình hiện nay.