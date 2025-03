Tổng thống Hàn Quốc được thả tự do sau 52 ngày bị tạm giam

Photo : YONHAP News

Vào lúc 5 giờ 19 phút chiều ngày 8/3, Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật thuộc Viện Kiểm sát Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết đã gửi tới trại tạm giam Seoul chỉ thị thả tự do cho Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị truy tố với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái.Chỉ thị này được đưa ra chỉ 27 tiếng sau khi Tòa án quyết định hủy lệnh tạm giam ông Yoon vào lúc 2 giờ chiều một ngày trước. Như vậy, Tổng thống Yoon đã được thả tự do sau 52 ngày bị tạm giam để điều tra liên quan tới vụ ban bố thiết quân luật.Tổng thống Hàn Quốc bị bắt và tạm giam bởi Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vào ngày 15/1 vừa qua. Sau đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành truy tố ông trong tình trạng bị tạm giam. Trong thời gian tới, Tổng thống sẽ tiếp tục bị Tòa án xét xử trong tình trạng không giam giữ.Trong thông cáo báo chí, Viện Kiểm sát tối cao cho biết tôn trọng quyết định của Tòa án, Viện trưởng Shim Woo-jung đã chỉ thị thả tự do cho Tổng thống Yoon. Trên cơ sở quyết định của Tòa án Hiến pháp cùng nguyên tắc về lệnh bắt giữ được quy định theo Hiến pháp, Viện Kiểm sát quyết định không kháng cáo ngay lập tức.Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật cũng ra thông cáo riêng, phản bác quyết định của Tòa án về việc tính thời gian giam giữ bằng đơn vị "giờ" thay vì "ngày", dẫn đến việc ra kết luận rằng cáo trạng của Viện kiểm sát được đưa ra sau khi thời gian tạm giam đã hết hạn là đi ngược lại với các quy định của Luật tố tụng hình sự và tiền lệ các vụ xét xử.Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/3 đã chấp thuận đề nghị hủy lệnh tạm giam của Tổng thống Yoon, sau khi phía Tổng thống đề nghị Hội đồng xét xử hủy lệnh tạm giam vào ngày 4/2. Sau đó, Tòa đã tiến hành mở phiên thẩm định đề nghị của Tổng thống vào ngày 20/2. Khi đó, ông Yoon lập luận rằng bản thân mình đã bị Viện Kiểm sát truy tố trái phép sau khi thời hạn giam giữ đã hết hiệu lực, yêu cầu Tòa án phải thả ông ngay lập tức.