Bắc Triều Tiên lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 10/3 đã ra một thông cáo báo chí có tiêu đề "Hành động phô trương sức mạnh tràn lan của Mỹ sẽ khiến khủng hoảng an ninh leo thang", nhằm phản đối cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (FS) của liên quân Hàn-Mỹ.Miền Bắc khẳng định cuộc tập trận này chỉ càng củng cố thêm lý do để nước này theo đuổi chính sách đáp trả cứng rắn đối với Mỹ. Bắc Triều Tiên cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với một hậu quả không mong muốn khi Bình Nhưỡng phải đương đầu với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ lần đầu tiên dưới nhiệm kỳ cầm quyền lần hai của Tổng thống Donald Trump là vẫn cho thấy sự điên cuồng về quân sự của Washington, bất chấp sự mơ hồ về chính sách khó tránh khỏi khi chính quyền thay đổi. Cuộc tập trận này cho thấy rõ ràng Mỹ vẫn giữ lập trường thù địch, muốn trừng phạt và gây áp lực với miền Bắc.Bình Nhưỡng cũng đề cập chi tiết đến nội dung của cuộc tập trận FS lần này, gồm việc gia tăng tần suất các cuộc huấn luyện cơ động ngoài trời, tiến hành cuộc tập trận chỉ huy liên quân của lực lượng Không gian Mỹ đóng tại Hàn Quốc, cũng như triển khai các tài sản chiến lược của Washington tới bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, Bình Nhưỡng cảnh báo Washington và Seoul trong cuộc tập trận lần này có thể áp dụng kế hoạch tác chiến 2022, trong đó thực hiện phương án tấn công trước vào các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên, theo hướng dẫn tác chiến răn đe hạt nhân và tác chiến hạt nhân mà lãnh đạo hai nước Hàn-Mỹ đã thông qua vào tháng 7 năm ngoái.Bộ Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh hành động liều lĩnh và lựa chọn phi lý của Mỹ nhằm khởi động cuộc cạnh tranh quân sự với quy mô quân sự lớn nhất từ trước đến nay sẽ chỉ gây tổn hại cho chính an ninh của Mỹ. Điều này cho thấy miền Bắc cần phải tăng cường năng lực răng đe chiến tranh hạt nhân một cách triệt để và áp đảo hơn. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục lộ trình tăng cường sức mạnh hạt nhân, nỗ lực một cách có trách nhiệm vì hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực.Cuộc tập trận FS của liên quân Hàn-Mỹ sẽ kéo dài từ ngày 10-20/3, bao gồm cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy giả định chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc, kết hợp với các cuộc tập trận cơ động ngoài trời trên bộ, trên biển, trên không, cũng như trên không gian mạng và không gian vũ trụ.