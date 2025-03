Hàn Quốc xúc tiến ký hợp đồng xuất khẩu xe tăng K2 sang Ba Lan vào tháng 4

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết hợp đồng xuất khẩu xe tăng K2 sang Ba Lan đợt hai có thể sẽ được ký kết vào tháng 4 tới.Quy mô của hợp đồng lần này cũng tương tự hợp đồng xuất khẩu đợt đầu tiên được ký vào tháng 8/2022, bao gồm 180 xe tăng K2 với tổng giá trị khoảng 6 tỷ USD. Hợp đồng xuất khẩu lô hàng thứ hai ban đầu dự kiến sẽ được ký vào năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do tình hình nội bộ Ba Lan và ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật của Hàn Quốc.Ba Lan đã xúc tiến nhập khẩu 180 xe tăng K2 đợt hai theo phương thức kết hợp giữa nhập khẩu trực tiếp và sản xuất nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhà nước phụ trách sản xuất tại Ba Lan và Chính phủ nước này lại bất đồng về giá cả cũng như thời hạn bàn giao, khiến quá trình ký kết bị trì hoãn. Gần đây, hai bên được cho là đã đạt được sự đồng thuận.Ngoài ra, Ba Lan đã bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đến tham dự sự kiện ký kết hợp đồng lần này. Seoul khó có thể đáp ứng yêu cầu này vì sau vụ thiết quân luật, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện đang vận hành theo cơ chế Quyền Bộ trưởng do Thứ trưởng Kim Seon-ho đảm nhiệm. Tuy nhiên, Warszawa gần đây để ngỏ vẫn có thể ký hợp đồng với Seoul ngay cả khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không thể tham dự sự kiện.Trong cuộc họp Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ba Lan tại thủ đô Warsawa ngày 5/3 vừa qua, hai bên đã nhất trí hỗ trợ tối đa để sớm ký kết hợp đồng xuất khẩu đợt hai xe tăng K2. Tại đây, hai bên nhận định hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ song phương, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác vững chắc trong lĩnh vực này.Trước đó, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký hợp đồng cơ bản về xuất khẩu vũ khí quy mô siêu lớn vào tháng 7/2022. Đến tháng 8 cùng năm, hai bên ký hợp đồng đợt một trị giá 12,4 tỷ USD, bao gồm 180 xe tăng K2, 212 pháo tự hành K9 và 48 máy bay chiến đấu FA-50. Từ tháng 12/2023, hai nước đã tiến hành các hợp đồng riêng lẻ trong khuôn khổ hợp đồng đợt hai, bắt đầu là hợp đồng cung cấp 152 khẩu pháo tự hành K9 do công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sản xuất.