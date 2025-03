Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 8/3 đã ra tuyên bố khu vực xã Idong, thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Đây là nơi mà hai máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân thả nhầm 8 quả bom MK-82 vào hôm 6/3 vừa qua.Quyền Tổng thống nhấn mạnh khu vực trên đã chịu thiệt hại nặng nề do vụ thả nhầm bom của Không quân, chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải dốc toàn lực để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân địa phương.Nếu được ban bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt", địa phương đó sẽ được các ban ngành hữu quan Chính phủ hỗ trợ, bao gồm việc hỗ trợ cho các nạn nhân. Chính phủ sẽ quyết định các hạng mục hỗ trợ cụ thể thông qua cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Quyền Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do sự cố vừa rồi, nhanh chóng khắc phục các vấn đề.Theo Bộ Quốc phòng, đã có 15 người dân thường và 14 quân nhân bị thương trong vụ máy bay chiến đấu thả nhầm bom vừa qua.