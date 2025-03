Sản xuất chế tạo Hàn Quốc tháng 1/2025 giảm sâu nhất trong vòng một năm rưỡi

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/3 công bố chỉ số sản xuất ngành chế tạo tháng 1/2025 đạt 103,7 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 18 tháng kể từ tháng 7/2023 (6,6% ).Đặc biệt, chỉ số sản xuất ô tô giảm 14,4%, kim loại giảm 11,4%, máy móc thiết bị giảm 7,5%. Cục Thống kê phân tích sự sụt giảm này là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tháng 1 cùng hiệu ứng cơ sở từ việc các doanh nghiệp dồn sản xuất vào cuối năm.Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại rằng sự đình trệ sản xuất trong các ngành công nghiệp chính không hẳn chỉ là hiện tượng nhất thời mà còn có khả năng liên quan tới sự suy giảm tăng trưởng kinh tế.Sản xuất giảm khiến hàng hóa xuất xưởng cũng giảm 7,4% trong tháng 1, mức giảm mạnh nhất trong vòng hai năm kể từ tháng 1/2023 (9,2%). Tình hình này sẽ có thể tác động tiêu cực tới kế hoạch đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.Việc ngành chế tạo, gốc rễ của nền kinh tế Hàn Quốc, tăng trưởng chậm lại sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng kinh tế cả năm 2025. Theo số liệu của Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET), ngành chế tạo đã duy trì tỷ trọng 30% toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong 30 năm qua.Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) thì nhận định ngành chế tạo đang gặp cuộc khủng hoảng chưa từng thấy; hối thúc Chính phủ lập đối sách đặc biệt như áp dụng ưu đãi thuế để thúc đẩy sản xuất trong nước, cũng như xem xét phương án hỗ trợ ngành công nghiệp tương đương với các tiêu chuẩn của các nước cạnh tranh.