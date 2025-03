Số lượng cá nhiệt đới-cận nhiệt đới tăng mạnh do nhiệt độ nước tăng cao quanh hai hòn đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện tài nguyên sinh học quốc gia (NIBR) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 9/3 công bố báo cáo "Nghiên cứu đặc điểm đa dạng sinh học đảo Ulleung và Dokdo" dựa trên khảo sát theo phương pháp "quan sát trực quan dưới nước".Theo báo cáo này, có 119 loại cá ven biển được phát hiện gần đảo Ulleung và Dokdo trong năm ngoái. Vào tháng 4, khi nhiệt độ nước biển bình quân là 10 độ C, số lượng loài cá ven biển quan sát được là 52 loại. Vào tháng 9, khi nhiệt độ nước biển dao động bình quân trên dưới 24 độ C, số lượng loài quan sát được là 105, cao gấp hơn hai lần thời điểm tháng 4. Các nhà nghiên cứu giải thích nhiệt độ nước biển tăng có thể tác động tới sự gia tăng các loài cá sống gần hai hòn đảo này.Chủng loại cá xuất hiện xung quanh hai đảo cũng có sự khác biệt lớn tùy theo nhiệt độ nước. Trong các loài cá quan sát được gần đảo Ulleung, tỷ lệ cá ôn đới và cá nhiệt đới-cận nhiệt đới chiếm lần lượt là 59,5% và 37,8% vào mùa nước lạnh, 23,9% và 73,9% vào mùa nước ấm. Điều này có nghĩa là khi nhiệt độ nước biển ấm lên, tỷ lệ cá nhiệt đới-cận nhiệt đới tăng mạnh và tỷ lệ cá ôn đới giảm đi. Tỷ lệ này tại đảo Dokdo lần lượt là 58,5% và 23,9% vào mùa nước lạnh, và 27,1% và 73,9% vào mùa nước ấm.Theo báo cáo trên, trước đây, các loài cá được quan sát và ghi nhận ở vùng biển gần đảo Ulleung là 172 loài và đảo Dokdo là 201 loài. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát lần này, đã phát hiện thêm 12 loài và 20 loài mới, nâng tổng số loài ở hai đảo này lên lần lượt là 184 loài và 221 loài.Các nhà nghiên cứu cho rằng cần quan trắc một cách hệ thống trong dài hạn về những thay đổi trong phân bổ, di chuyển của các loài cá sẽ càng diễn ra rõ nét hơn nữa trong thời gian tới, khi nước biển vùng biển phía Đông Hàn Quốc tăng do biến đổi khí hậu.