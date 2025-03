Ukraine là nước nhập vũ khí nhiều nhất thế giới năm 2024

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển, ngày 10/3 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo năm 2024 về xu hướng giao dịch vũ khí toàn cầu.Kết quả cho thấy Ukraine là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới và mức độ phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Mỹ ngày càng gia tăng trong 5 năm qua.Cụ thể, lượng vũ khí mà Ukraine nhập khẩu trong giai đoạn 2020-2024 đã tăng gần 100 lần so với giai đoạn 2015-2019, chiếm 8,8% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu, dẫn đầu thế giới. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, ít nhất 35 quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong số đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45%, tiếp theo là Đức 12% và Ba Lan là 11%.Lượng vũ khí nhập khẩu của các nước châu Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong giai đoạn 2020-2024 cũng tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ vũ khí nhập khẩu từ Mỹ đã tăng từ 52% lên 64%, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn của châu Âu vào Mỹ. Các nguồn cung cấp vũ khí chính cho châu Âu khác là Pháp và Hàn Quốc (cùng chiếm 6,5%), Đức (4,7%) và Israel (3,9%).Mặt khác, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc giai đoạn 2020-2024 tăng 4,9% so với 5 năm trước đó, lọt vào Top 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Tỷ trọng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trên toàn cầu cũng tăng từ 2,1% lên 2,2%.Ba Lan là thị trường xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc với 24%, tiếp theo là Philippines 14% và Ấn Độ 7%. Ngược lại, nhập khẩu vũ khí của Hàn Quốc giảm 24%, khiến tỷ trọng nhập khẩu vũ khí trên toàn cầu giảm từ 3,4% xuống 2,6%. Theo đó, xếp hạng của Hàn Quốc trên thế giới cũng giảm từ vị trí thứ 9 xuống thứ 12.Báo cáo cũng chỉ ra rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có căng thẳng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nên đã tăng cường năng lực quân sự. Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Seoul và Tokyo, chiếm 97% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Nhật Bản và 86% của Hàn Quốc.