Seoul và EU thảo luận phương án hợp tác song phương ở lĩnh vực an ninh vũ trụ

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ của cuộc Đối thoại an ninh vũ trụ Hàn-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ nhất, Vụ trưởng Vụ An ninh quốc tế Youn Jong-kwon ngày 10/3 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Đặc phái viên về không gian của EU là bà Marjolijn Van Deelen tại Brussels (Bỉ), để thảo luận về các phương án hợp tác song phương.Cuộc đối thoại này là bước triển khai tiếp theo trong quan hệ đối tác về an ninh và quốc phòng giữa hai bên, được Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul và Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và ngoại giao Josep Borrell thông qua vào tháng 11 năm ngoái.Tại cuộc họp, quan chức hai nước đã chia sẻ đánh giá về các mối nguy hiểm trong không gian vũ trụ, nhất trí hợp tác để phát triển các quy chuẩn liên quan đến an ninh vũ trụ, cũng như thống nhất tổ chức định kỳ Đối thoại an ninh vũ trụ Hàn-EU để tìm kiếm thêm các phương án hợp tác cụ thể.Phía Hàn Quốc đã nhấn mạnh tính cần thiết của việc phối hợp với Liên minh châu Âu và các quốc gia có chung quan điểm, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Triều Tiên trên không gian vũ trụ.Mặt khác, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu trong cùng ngày cũng đã tổ chức Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 19. Hai bên nhất trí hợp tác để tăng cường các cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí liên quan đến vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học, cũng như thúc đẩy thảo luận về các vấn đề mới như trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, Seoul và EU cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong khu vực liên quan đến giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí, bao gồm cả vấn đề Bắc Triều Tiên.Quan chức Hàn-EU đều có chung nhận định việc miền Bắc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, hợp tác quân sự trái phép với Nga đang đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục cùng nỗ lực để thúc đẩy sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong biện pháp đối phó đối với Bình Nhưỡng, như thực thi các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.