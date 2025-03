Nhà Trắng trấn an lo ngại về đà lao dốc của chứng khoán Mỹ

Photo : YONHAP News

Liên quan đến việc thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc do lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump ngày càng gia tăng, một quan chức Nhà Trắng ngày 10/3 (giờ địa phương) trả lời báo chí rằng tâm lý của thị trường chứng khoán có sự khác biệt lớn so với tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Nhưng xét về dài hạn thì những chính sách thuế quan này sẽ mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế Mỹ, cho dù là thị trường chứng khoán có những phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn.Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cũng ra tuyên bố, nhấn mạnh kể từ khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống, giới lãnh đạo ngành công nghiệp đã cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD và tạo ra hàng nghìn việc làm mới, có phản ứng tích cực đối với chính sách thuế quan, nới lỏng quy chế và thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước theo cam kết về kinh tế theo chủ trương đặt nước Mỹ lên hàng đầu của Tổng thống Trump.Nhà Trắng còn thu thập các bài viết mà truyền thông đưa tin về việc các tập đoàn toàn cầu như hãng ô tô Hyundai, điện tử LG và Samsung đang cân nhắc mở rộng đầu tư vào Washington để ứng phó với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, quảng bá rằng đây là một "thành quả".Trong bối cảnh này, hãng tin Bloomberg của Mỹ đưa tin cho biết ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ Giám đốc điều hành (CEO) của các tập đoàn vào ngày 11/3 (giờ địa phương) để bày tỏ quan điểm về các vấn đề nổi cộm trong kinh tế. Ông Trump dự kiến sẽ đến thăm và gặp gỡ các nhà lãnh đạo dẫn dắt Business Roundtable, một tổ chức của giới tài chính tại Washington với hơn 200 CEO đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế Mỹ, trong đó có cả các ngân hàng của phố Wall.Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Kevin Hassett trong một bài phỏng vấn với báo chí trước đó cho biết có nhiều lý do để nền kinh tế Mỹ phát triển và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Hassett cũng thừa nhận một số chỉ số kinh tế trong quý I/2025 chưa cho thấy dấu hiệu tích cực, nhưng dự báo nền kinh tế sẽ khởi sắc trong quý tiếp theo.Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2025 từ 2,4% xuống còn 1,7%, đồng thời nâng xác suất về khả năng kinh tế trì trệ trong vòng 12 tháng tới từ 15% lên 20%.