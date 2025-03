Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết vụ luận tội Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán vào ngày 13/3

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 11/3 thông báo sẽ ra phán quyết đối với vụ xét xử luận tội Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) Choi Jae-hae, Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Lee Chang-soo cùng một Viện phó và một cán bộ khác vào ngày 13/3.Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/12 năm ngoái đã thông qua dự thảo đề xuất luận tội đối với các quan chức trên do đảng đối lập Dân chủ đồng hành đề xuất. Đảng đối lập này lấy lý do luận tội là bởi Giám đốc Choi đã có phát biểu là "Cơ quan Thanh tra và kiểm toán hỗ trợ hoạt động điều hành quốc gia thông qua nghiệp vụ thanh tra", phủ nhận vị thế độc lập về nghiệp vụ của cơ quan này. Ngoài ra, những sai sót trong quá trình thanh tra việc di dời văn phòng làm việc và nhà riêng của Tổng thống đã làm tổn hại tới tính công bằng của cơ quan này.Về lý do luận tội ba lãnh đạo trong Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, đảng đối lập chỉ ra rằng cơ quan công tố đã thiếu sót trong việc điều tra và quyết định không truy tố Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee liên quan tới nghi ngờ thao túng cổ phiếu công ty Deutsch Motors.Vào ngày 12/2 vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã mở phiên biện hộ xét xử luận tội Giám đốc Choi. Phía Quốc hội đề cập tới nghi ngờ BAI sử dụng quyền hạn theo hướng Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn, tự phủ nhận vị thế độc lập của mình, rõ ràng vi phạm Hiến pháp và Luật Cơ quan Thanh tra và kiểm toán. Về phần mình, ông Choi bác bỏ lý do luận tội của Quốc hội, khẳng định đây chỉ là những lập luận đơn phương, sai lệch.Tòa án Hiến pháp cũng đã mở phiên biện hộ đối với ba quan chức Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul vào ngày 24/2. Luật sư phía Quốc hội cho rằng các quan chức Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã định sẵn kết luận cho vụ án và tiến hành một cách nhanh chóng, vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Viện trưởng Lee Chang-soo thì chỉ trích phe đối lập lạm dụng quyền đề xuất luận tội, khẳng định chỉ xử lý vụ án dựa trên chứng cứ và theo đúng pháp luật.