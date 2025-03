Mỹ bắt đầu áp thuế 25% với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 12/3

Photo : YONHAP News

Theo Sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 10/2 vừa qua, tất cả các sản phẩm thép, nhôm và các sản phẩm phái sinh nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25% từ 0 giờ 1 phút ngày 12/3 (giờ miền Đông nước Mỹ).Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên, ông Trump đã áp 25% thuế đối với thép và 10% với nhôm. Trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai này, nhà lãnh đạo Mỹ đã nâng mức thuế nhôm lên 25% và mở rộng đối tượng áp thuế sang 253 sản phẩm phái sinh, cũng như xóa bỏ các trường hợp ngoại lệ và miễn thuế theo thỏa thuận với các nước trong thời gian qua.166 sản phẩm phái sinh, gồm ốc vít, đai ốc, lò xo sẽ chịu thuế ngay từ ngày 12/3, trong khi 87 sản phẩm khác về phụ tùng ô tô và máy bay, linh kiện điện tử sẽ được tạm hoãn áp thuế cho đến khi có thông báo bổ sung từ Bộ Thương mại Mỹ.Theo đó, hạn ngạch miễn thuế đối với 2,63 triệu tấn thép/năm mà Hàn Quốc từng đạt được trong thỏa thuận với Mỹ năm 2018 cũng bị hủy bỏ từ 0 giờ 1 phút ngày 12/3. Tuy nhiên vì mức thuế 25% được áp dụng chung cho tất cả các nước, nên Hàn Quốc sẽ không gặp bất lợi hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Một số ý kiến cho rằng việc bỏ hạn ngạch các sản phẩm xuất khẩu này có thể giúp các doanh nghiệp thép của Hàn Quốc tích cực tiến vào thị trường Mỹ hơn. Dù vậy, rào cản thuế quan có thể khiến các sản phẩm thép từ các công ty thép của Mỹ như US Steel có giá cạnh tranh hơn, làm giảm nhu cầu đối với sản phẩm thép của Hàn Quốc.Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, các nước xuất khẩu thép nhiều nhất vào Mỹ năm 2024 gồm Canada với 7,14 tỷ USD (23%), Mexico là 3,5 tỷ USD (11%), Brazil và Hàn Quốc khoảng 2,9 tỷ USD (đều chiếm 9%), Đức 1,9 tỷ USD (6%) và Nhật Bản là 1,74 tỷ USD (5%). Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc và giới công nghiệp thép cho biết tỷ trọng xuất khẩu thép sang Mỹ chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu thép của Hàn Quốc.Tổng thống Trump, sau khi trở lại Nhà Trắng ngày 20/1 đã công bố các biện pháp thuế quan nhằm vào Canada, Mexico và Trung Quốc với lý do ngăn chặn người di cư bất hợp pháp và và ma túy tuôn vào Mỹ.Mặt khác, ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng dựa trên tỷ lệ thuế và rào cản phi thuế quan của từng quốc gia đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 2/4 tới.