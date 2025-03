Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 2/2025 tăng 136.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/3 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 2/2025". Theo đó, số người có việc làm trong tháng vừa qua là 28.179.000 người, tăng 136.000 người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động có việc làm từng giảm 52.000 người vào tháng 12 năm ngoái, nhưng đã tăng trở lại với mức tăng 135.000 người trong tháng 1 vừa qua.Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm 167.000 người, đà giảm trong 10 tháng liên tiếp do tình hình suy thoái trong ngành. Số lao động trong ngành quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ cho thuê, cũng như ngành chế tạo đều ghi nhận mức giảm 74.000 người. Ngược lại, số người có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 192.000 người; ngành dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật tăng 80.000 người.Xét theo độ tuổi, số người có việc làm tăng 342.000 người ở nhóm trên 60 tuổi và 116.000 người nhóm 30 tuổi, nhưng giảm 228.000 người ở nhóm 20 tuổi và 78.000 người ở nhóm 40 tuổi. Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi đạt 68,9%, tăng 0,2% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 1,7%, xuống còn 44,3%, mức thấp nhất kể từ thời điểm bùng dịch COVID-19 vào tháng 1/2021.Số lao động có việc làm là thanh niên cũng giảm 235.000 người so với một năm trước, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2021. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng 0,5% lên 7%.Cục Thống kê cho biết các ngành có tỷ lệ lao động có việc làm là thanh niên cao như chế tạo, bán buôn và bán lẻ đang phải đối mặt với tình hình tuyển dụng khó khăn. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng nhân sự mới có kinh nghiệm và gia tăng hình thức tuyển dụng theo đợt nhỏ cũng gây ảnh hưởng bất lợi đến thanh niên.Trong tháng trước, số người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể đạt 2,697 triệu người, tăng 123.000 người so với một năm trước. Đây cũng là mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng 2 kể từ khi bắt đầu lập thống kế vào năm 2003. Đặc biệt, số thanh niên từ 15-29 tuổi thuộc nhóm "nghỉ ngơi" lần đầu tiên vượt mốc 500.000 người, đạt 504.000 người.