Giới chăn nuôi Mỹ kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ giới hạn độ tuổi bò nhập khẩu

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thịt bò Mỹ (NCBA) ngày 11/3 (giờ địa phương) đã trình ý kiến lên Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR), đặt vấn đề rằng quy định chỉ nhập khẩu thịt bò Mỹ dưới 30 tháng tuổi của Hàn Quốc là một thông lệ thương mại không công bằng.Theo hiệp hội này, các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều công nhận về tính an toàn và chất lượng của thịt bò Mỹ, dỡ bỏ hạn chế về độ tuổi của bò là 30 tháng tuổi.Hiệp hội khẳng định Mỹ đang có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và biện pháp an toàn nhất để phòng chống bệnh bò điên. Chính phủ Washington cần xúc tiến tham vấn với Seoul việc dỡ bỏ hạn chế về độ tuổi của bò nhập khẩu, thảo luận tăng cường giao thương trên nền tảng khoa học.Hiệp hội thịt bò Mỹ chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, Hàn Quốc là đối tác nhập khẩu thịt bò lớn nhất của Mỹ, nhưng ngành chăn nuôi vẫn đang nỗ lực để tăng xuất khẩu.Báo cáo "Hàng rào thương mại theo từng quốc gia" (NTE) được Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố năm ngoái đã chỉ ra rằng việc giới hạn độ tuổi bò nhập khẩu dưới 30 tháng là một biện pháp tạm thời được hai nước nhất trí vào năm 2008, nhưng đã được duy trì suốt 16 năm qua. Các sản phẩm chế biến từ thịt bò xay, thịt bò khô, xúc xích bò vẫn bị cấm nhập khẩu.Theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, USTR phải nộp báo cáo về các thông lệ thương mại không công bằng của các đối tác thương mại và đề xuất biện pháp cải thiện cho tới ngày 1/4 tới.Việc Hàn Quốc chỉ cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ dưới 30 tháng tuổi là thỏa thuận đạt được giữa hai nước vào năm 2008 sau một thời gian dài đàm phán, do lo ngại về bệnh bò điên đối với thịt bò Mỹ.