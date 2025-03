Kính viễn vọng không gian SPHEREx do cơ quan Hàn-Mỹ đồng phát triển được phóng thành công lên vũ trụ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 12/3 cho biết lính viễn vọng không gian SPHEREx do Viện nghiên cứu thiên văn Hàn Quốc và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đồng phát triển đã được phóng thành công lên không gian bằng tên lửa đẩy vũ trụ Falcon 9 của hãng SpaceX tại căn cứ không quân Vandenberg ở bang California (Mỹ) vào lúc 12 giờ 9 phút trưa cùng ngày (giờ Hàn Quốc).Theo KASA, SPHEREx đã đạt đến quỹ đạo đồng bộ Mặt trời ở độ cao khoảng 650 km so với Trái đất vào lúc 12 giờ 52 phút. Đến khoảng 1 giờ 30 phút, kính viễn vọng không gian đã liên lạc thành công với Trạm mặt đất Svalbard ở Na Uy, thuộc Mạng lưới không gian gần (Near Space Network) của NASA.Trong vòng 37 ngày tới, SPHEREx sẽ bước vào giai đoạn vận hành ban đầu, được tiến hành thử nghiệm toàn diện, bao gồm hiệu chuẩn và kiểm tra. Kính viễn vọng này sẽ được làm lạnh xuống -210 độ C bằng hệ thống làm mát bức xạ, được kiểm tra về tính năng quang học và quang phổ, cũng như thực hiện quan trắc thử nghiệm đầu tiên (First Light).Sau khi hoàn thành giai đoạn vận hành ban đầu, SPHEREx sẽ bắt đầu nhiệm vụ quan trắc trong khoảng 25 tháng. Trong suốt thời gian này, kính viễn vọng sẽ quay quanh Trái đất theo quỹ đạo cực, hoàn thành 14,5 vòng quay mỗi ngày với chu kỳ 98 phút và chụp hơn 600 hình ảnh của vũ trụ.SPHEREx là kính viễn vọng không gian có trường quan sát rộng, có thể quan trắc tia hồng ngoại vốn khó quan sát từ mặt đất. Kính viễn vọng này sẽ quan sát toàn bộ bầu trời với 102 dải màu khác nhau. Trong vòng 2 năm rưỡi, SPHEREx dự kiến sẽ tạo ra bản đồ không gian ba chiều bằng tia hồng ngoại đầu tiên trên thế giới, góp phần khám phá sự hình thành và tiến hóa của vũ trụ cũng như thăm dò dấu hiệu của sự sống.