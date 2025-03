Photo : YONHAP News

Tại buổi chất vấn của Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc vào chiều ngày 12/3, Giám đốc Cơ quan Hành chính tòa án Chun Dae-yup (thẩm phán Tòa án tối cao) đưa ra ý kiến rằng Viện Kiểm sát cần kháng cáo ngay lập tức lên Tòa án cấp cao về quyết định hủy lệnh tạm giam đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/3 đã quyết định hủy lệnh tạm giam đối với Tổng thống Yoon. Khi đó, Viện Kiểm sát một mặt bày tỏ lập trường khó chấp nhận quyết định này, nhưng mặt khác lại vẫn chọn không kháng cáo với lý do trước đây, Tòa án Hiến pháp từng kết luận rằng việc Viện Kiểm sát kháng cáo quyết định của Tòa án về hủy lệnh tạm giam là "vi hiến". Theo đó, ông Yoon đã được thả tự do vào ngày 8/3.Tuy nhiên, một số ý kiến trong giới luật pháp cho rằng dù Viện Kiểm sát thả tự do cho Tổng thống thì tối thiểu vẫn phải kháng cáo để được Tòa án cấp cao xem xét. Giờ đây, tới cả Giám đốc Cơ quan Hành chính Tòa án, nơi bao quát về hành chính tư pháp của tất cả các Tòa án trên toàn quốc, cũng cho rằng cơ quan công tố cần kháng cáo để nghe phán đoán của Tòa án cấp cao.Viện Kiểm sát chiều ngày 13/3 đã mở cuộc họp ban lãnh đạo, thảo luận về các điểm tranh cãi được nêu ra tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Thời hạn kháng cáo về quyết định của Tòa án là tới hết ngày 14/3.