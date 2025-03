Đảng đối lập đã đề xuất 29 dự thảo luận tội trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol ra mắt, Quốc hội đã đề xuất tổng cộng 29 dự thảo luận tội đối với 23 công chức, bắt đầu từ Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min vào tháng 2/2023 cho tới cả Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Han Duck-soo vào tháng 12 năm ngoái.Trong số này, có 13 dự thảo được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội, khiến nhiều công chức bị đình chỉ chức vụ, như Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Han Duck-soo, Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Choi Jae-hae. Trong số 13 vụ, có 8 vụ đã được Tòa án Hiến pháp bác luận tội. Chưa có một vụ nào được Tòa án chấp thuận đề xuất luận tội.Hiện tại, Tổng thống Yoon, Thủ tướng Han, Bộ trưởng Park, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho đang chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Đặc biệt, Tòa án Hiến pháp được cho là sắp sửa ra phán quyết đối với vụ luận tội Tổng thống và Thủ tướng.Trong số 29 dự thảo đề xuất luận tội, có 16 dự thảo đã được đệ trình lên Quốc hội nhưng bị hủy bỏ hoặc bị rút lại, hoặc bị bảo lưu tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Dự thảo luận tội cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min bị hủy do hai người này tự xin từ chức. Dự thảo đề xuất luận tội Tổng thống bị hủy một lần vào ngày 7/12 do không đủ số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Tất cả 29 dự thảo luận tội đều do đảng đối lập Dân chủ đồng hành đề xuất.Trước đó, trong phiên tòa xét xử luận tội tại Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Yoon Suk Yeol nêu lý do ban bố thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái là bởi đảng đối lập lạm dụng quyền đề xuất luận tội, làm tê liệt chức năng Chính phủ.Cho tới nay, Tòa án Hiến pháp chưa chấp thuận đề xuất luận tội nào của Quốc hội, nhưng cũng không công nhận rằng đảng đối lập đã lạm dụng quyền đề xuất luận tội.