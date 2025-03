Một tàu buôn lậu than đá của Bắc Triều Tiên bị chìm sau khi va chạm với tàu Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin về Bắc Triều Tiên ngày 13/3 cho biết một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên đã bị chìm sau khi va chạm với tàu của Trung Quốc tại vùng biển gần một cảng phía Đông Nam Trung Quốc. Trước đó, chiếc tàu này của miền Bắc đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ tháng trước.Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tiến hành cứu hộ, nhưng chỉ cứu được một phần thuyền viên trên tàu miền Bắc, khoảng 15-20 người đã thiệt mạng. Phía tàu Trung Quốc chị bị thiệt hại nhẹ.Nguyên nhân xảy ra vụ va chạm là do tầm nhìn tại vùng biển nơi xảy ra sự cố bị hạn chế do sương mù dày đặc. Có khả năng tàu chở hàng của Trung Quốc đã không phát hiện ra được tàu của Bình Nhưỡng do tàu này đã tắt AIS.AIS là thiết bị phát tín hiệu về vị trí, tốc độ của tàu. Các tàu của Bắc Triều Tiên thường xuyên tắt thiết bị này để tránh bị theo dõi bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.Khu vực xảy ra vụ va chạm nằm ở vùng biển phía Đông Nam Trung Quốc, là tuyến đường mà các tàu miền Bắc thường sử dụng để buôn lậu than đá. Theo lệnh cấm vận số 2371 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Bắc Triều Tiên bị cấm xuất khẩu than đá.Việc tàu của miền Bắc tắt thiết bị AIS bất chấp điều kiện thời tiết xấu, cũng như xét tới địa điểm xảy ra sự cố, thì có thể phỏng đoán chiếc tàu này đã bị đâm chìm khi đang định buôn lậu than đá.Mặc dù đây là một vụ tai nạn thương vong lớn, nhưng cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đều không công bố thông tin này, càng củng cố cho phỏng đoán trên.Vào tháng 3/2017, một tàu chở hàng của miền Bắc không xác định được vị trí đã bị chìm sau khi va chạm với tàu Trung Quốc ở gần cảng Liên Vân (tỉnh Giang Tô), miền Đông Nam nước này. Khi đó, toàn bộ thuyền viên đều được cứu và Bộ Giao thông Trung Quốc đã công bố về vụ tai nạn.