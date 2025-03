Chi phí giáo dục tư của học sinh Hàn Quốc năm 2024 tăng 7,7%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, chi phí giáo dục tư các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 29.200 tỷ won (20,06 tỷ USD), tăng 7,7% so với một năm trước, cao kỷ lục.Chi phí giáo dục tư đã giảm 7,8% vào năm 2020 do dịch COVID-19, sau đó tăng vọt 21% vào năm 2021, 10,8% năm 2022 và 4,5% vào năm 2023.Cục Thống kê phân tích mặc dù số lượng học sinh học thêm giảm, nhưng tỷ lệ tham gia và thời gian học thêm tăng, kéo tổng chi phí giáo dục tư tăng.Chi phí giáo dục tư bình quân tháng của mỗi học sinh là 474.000 won (326 USD), tăng 9,3% so với năm trước. Trong đó, học sinh tiểu học là 442.000 won (304 USD) tăng 11,1%, trung học cơ sở là 490.000 won (337 USD) tăng 9%, trung học phổ thông là 520.000 won (358 USD) tăng 5,8%.Thu nhập hộ gia đình càng lớn thì chi phí học thêm càng cao. Hộ gia đình có thu nhập trên 8 triệu won (5.513 USD)/tháng thì chi phí giáo dục tư bình quân mỗi học sinh là 676.000 won (465 USD)/tháng, cao gấp hơn ba lần so với hộ thu nhập dưới 3 triệu won (2.064 USD)/tháng có chi phí giáo dục tư là 205.000 won (141,5 USD)/tháng.Học sinh ở Seoul có chi phí giáo dục tư bình quân mỗi tháng xét trên toàn bộ học sinh là 673.000 won (463 USD), cao nhất cả nước, sau đó tới tỉnh Gyeonggi 513.000 won (353 USD), thành phố Busan là 483.000 won (333 USD).Nếu chỉ xét riêng những học sinh tham gia học thêm thì chi phí bình quân của học sinh tại Seoul là 782.000 won (538 USD), tỉnh Gyeonggi là 620.000 won (427 USD), thành phố Busan là 594.000 won (409 USD), cao hơn bình quân cả nước là 592.000 won (407 USD).Đặc biệt chi phí học thêm của học sinh trung học phổ thông tại Seoul là 1.029.000 won (707 USD)/tháng.Tỷ lệ học sinh học thêm năm ngoái là 80%, tăng 1,5%, mức cao kỷ lục, trong đó bậc tiểu học là 87,7%, trung học cơ sở là 78%, trung học phổ thông là 67,3%. Thời gian học thêm trung bình là 7,6 tiếng/tuần, tăng 0,3 tiếng so với một năm trước.