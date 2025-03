Chỉ số giá xuất khẩu tháng 2/2025 của Hàn Quốc giảm 0,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/3 công bố báo cáo "Chỉ số giá xuất nhập khẩu và chỉ số thương mại tháng 2/2025. Trong tháng trước, chỉ số giá xuất khẩu (tính bằng đồng won) giảm 0,6% so với tháng 1.Sự sụt giảm này chủ yếu là do tỷ giá hối đoái won-USD giảm và giá dầu quốc tế giảm. Tỷ giá hối đoái won-USD bình quân tháng 2 là 1.445,56 won đổi 1 USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Giá dầu Dubai cũng giảm 3,1%, xuống còn 77,92 USD/thùng so với tháng 1.Xét theo mặt hàng, giá xuất khẩu giảm chủ yếu do giá các mặt hàng như than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 2,5%, máy tính, thiết bị điện tử và quang học giảm 1,0%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá xuất khẩu tháng 2 tăng 6,3%.Chỉ số giá nhập khẩu cũng giảm 0,8% so với tháng 1. Giá nhập khẩu giảm được phân tích là do giá dầu thô giảm 3,8%, khí thiên nhiên giảm 2,3%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ 2024, giá nhập khẩu vẫn tăng 4,6%.Một quan chức của BOK cho biết biến động giá nguyên vật liệu quốc tế và tỷ giá hối đoái có tác động đến giá xuất nhập khẩu, vì vậy cần theo dõi chặt chẽ các biến động trong tương lai.