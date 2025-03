Hàn Quốc cấp chứng minh thư điện tử trên phạm vi toàn quốc từ 14/3

Photo : YONHAP News

Từ ngày 14/3, người dân Hàn Quốc có thể đăng ký chứng minh thư điện tử tại các trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường nơi cư trú. Còn từ ngày 28/4, người dân có thể đăng ký trực tiếp tại tất cả các trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường dù không thuộc nơi cư trú và trên cổng dịch vụ công "Chính phủ 24".Chứng minh thư điện tử là chứng minh thư được cấp trên điện thoại thông minh cá nhân căn cứ theo Luật Đăng ký cư trú, có giá trị pháp lý tương đương với chứng minh thư vật lý. Chứng minh thư điện tử có thể được sử dụng ở tất cả các nơi chấp nhận chứng minh thư vật lý hiện nay, như cơ quan Nhà nước, ngân hàng, sân bay, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi hay khi bầu cử.Hiện tại, 15 ngân hàng trong nước đã hoàn tất liên kết hệ thống, sử dụng chứng minh thư điện tử để xử lý các nghiệp vụ tại quầy, hoặc xử lý các nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến như lập tài khoản mới, nâng hạn mức chuyển khoản, thay đổi mật khẩu.Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, chứng minh thư điện tử được áp dụng các công nghệ bảo mật đa dạng như chuỗi khối, mã hóa, và chỉ có thể được cấp cho một chiếc điện thoại thông minh đăng ký chính chủ.Bộ Hành chính và an toàn giải thích việc cấp chứng minh thư điện tử đảm bảo độ tin cậy cao thông qua các bước như người đăng ký tới trực tiếp trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường, xác thực thông tin cá nhân, sinh trắc học, quét chứng minh thư có gắn chíp với điện thoại thông minh.Khi người dân khai báo mất điện thoại thì hệ thống sẽ tự động kết nối với công ty viễn thông để tạm khóa chứng minh thư điện tử trên điện thoại đó.Có hai cách cấp chứng minh thư điện tử, một là nhận thông qua chứng minh thư vật lý có gắn chíp, hai là dùng điện thoại quét mã QR.Quyền Bộ trưởng Hành chính và an toàn Ko Ki-dong cho biết Bộ đã chuẩn bị sẵn sàng để người dân có thể an tâm sử dụng chứng minh thư điện tử một cách tiện lợi. Tiếp theo, Bộ sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp tư nhân để tìm kiếm các dịch vụ đổi mới đa dạng sử dụng chứng minh thư điện tử.