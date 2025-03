Kết quả giám định vụ cháy máy bay Air Busan cuối tháng 1

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông cùng Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc (NFS) ngày 14/3 đã công bố kết quả giám định vụ cháy máy bay Air Busan xảy ra tại sân bay Gimhae hồi cuối tháng 1 vừa qua.NFS cho biết dựa trên video mà hành khách trên máy bay ghi lại vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bùng lên đầu tiên tại khoang hành lý phía trên, hàng ghế số 30 bên trái của máy bay. Ngoài ra, pin sạc dự phòng bị cháy rơi trên sàn máy bay gần đó có nhiều dấu vết cho thấy bị nóng chảy bởi dòng điện. Cơ quan này nhận định đây chính là khu vực cháy đầu tiên, có khả năng đã xảy ra hiện tượng đâm thủng điện môi, tức lớp cách điện bên trong pin dự phòng bị phá hủy.Tuy nhiên, do pin sạc dự phòng đã bị cháy nghiêm trọng, nên không thể căn cứ vào đây để xác định nguyên nhân chính xác tại sao lớp cách điện bên trong pin bị phá hủy.Ngoài ra, các bộ phận liên quan đến điện bên trong máy bay như đường dây điện, đèn điện, đều không có dấu vết nào bất thường, khả năng vụ cháy xảy ra do trang thiết bị điện bên trong máy bay là rất thấp.Dựa trên kết quả giám định của Cơ quan Pháp y, Ủy ban sẽ tiếp tục điều tra vụ việc, thiên về khả năng vụ cháy xảy ra là do cháy pin sạc dự phòng. Trong quá trình điều tra, Ủy ban có kế hoạch đưa ra khuyến cáo an toàn cho các hãng hàng không trong trường hợp cần thực thi các biện pháp an toàn.