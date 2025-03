Kinh tế Hàn Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi trong ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/3 phát hành báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá tâm lý kinh tế Hàn Quốc vẫn đang bị co hẹp, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chững lại, tình trạng bất ổn trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.Bộ cũng chỉ ra đà phục hồi tiêu dùng và đầu tư xây dựng trong nước vẫn trì trệ, khó khăn trong tuyển dụng tiếp tục kéo dài, đặc biệt là ở các tầng lớp yếu thế.Vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ từng đánh giá đà phục hồi kinh tế đang được duy trì, nhưng những bất ổn vẫn còn tồn tại do môi trường trong và ngoài nước thay đổi. Tuy nhiên, kể từ vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, cách diễn đạt trong báo cáo của Chính phủ đã trở nên tiêu cực hơn.Cụ thể, trong báo cáo tháng 12, cụm từ "phục hồi kinh tế" đã bị loại bỏ và được thay thế bằng cụm từ "lo ngại về rủi ro suy giảm kinh tế gia tăng". Đến tháng 1, báo cáo tiếp tục nhận định rằng "áp lực suy giảm kinh tế gia tăng", và trong số tháng 3 này, cụm từ "tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chững lại" đã được thêm vào.Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 của Hàn Quốc tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái do số ngày làm việc tăng, nhưng lại giảm 5,9% nếu tính bình quân theo ngày. Đặc biệt, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn và sản phẩm dầu mỏ đều giảm.Sản xuất công nghiệp trong tháng 1 vừa qua cũng giảm 2,7% so với tháng trước đó do khai khoáng giảm 2,3%; ngành dịch vụ và xây dựng cũng lần lượt giảm 0,8% và 4,3%. Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh tiêu dùng tư nhân, cũng giảm 0,6% so với một tháng trước đó, trong khi đầu tư vào thiết bị giảm mạnh 14,2% và đầu tư xây dựng giảm 4,3%.Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) tháng 2 đạt 95,2 điểm, tăng 4 điểm so với tháng trước; nhưng chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) thực tế lại giảm 0,6 điểm. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp và Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai lần lượt giảm 0,4 điểm và 0,3 điểm, cho thấy triển vọng kinh tế hiện tại và tương lai vẫn ảm đạm.Số lao động có việc làm trong tháng 2 đã tăng 136.000 người so với một năm trước, duy trì mức tăng trên 100.000 người trong hai tháng liên tiếp. Tuy nhiên, số lao động có việc làm trong ngành chế tạo giảm 74.000 người, trong ngành xây dựn và bán buôn bán lẻ cũng lần lượt giảm 167.000 người và 65.000 người.Về kinh tế toàn cầu, Chính phủ đánh giá rằng rủi ro địa chính trị vẫn còn, cùng với đó là sự gia tăng bất ổn trong môi trường thương mại, đặc biệt khi các chính sách thuế quan của các nước lớn dần trở thành hiện thực.