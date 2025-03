53% cử tri Hàn Quốc tin tưởng Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 14/3 công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến với 1.001 cử tri trên toàn quốc, tiến hành trong vòng từ ngày 11-13/3 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Trong cuộc thăm dò này, Gallup đặt câu hỏi về mức độ tin tưởng đối với 6 cơ quan liên quan đến vụ thiết quân quân luật ngày 3/12 năm ngoái cũng như vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Các cơ quan này bao gồm Tòa án Hiến pháp, Cảnh sát, Tòa án, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Viện Kiểm sát.Tòa án Hiến pháp là cơ quan được cử tri tin tưởng nhất, đạt 53% trong tháng này. Trước đó, tỷ lệ cử tri tin tưởng Tòa án Hiến pháp từng đạt 57% vào tháng 1, sau đó giảm xuống 52% trong tháng 2, lần này tăng nhẹ 1%.Trong số những người tán thành luận tội Tổng thống, có 76% trả lời tin tưởng Tòa án Hiến pháp, 17% không tin tưởng. Ngược lại, trong số những cử tri phản đối luận tội, có tới 72% trả lời không tin tưởng Tòa án Hiến pháp. Xét theo khuynh hướng chính trị, tỷ lệ tin tưởng Tòa án Hiến pháp ở cử tri thuộc tầng lớp bảo thủ là 30%, cử tri tiến bộ là 79% và cử tri trung lập là 59%.Viện Kiểm sát là cơ quan có mức độ tin tưởng thấp nhất. Chỉ có 26% cử tri trả lời tin tưởng cơ quan công tố, 64% không tin tưởng. Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng có mức độ tin tưởng thấp thứ hai sau Viện Kiểm sát, chỉ đạt 29%. Trong số 6 cơ quan, chỉ có hai nơi này có mức độ tin tưởng dưới 30%. Tuy nhiên, nếu so với tháng 1, mức độ tin tưởng dành cho Viện Kiểm sát đã tăng 4%, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng tăng 14%.Ngược lại, mức độ tin tưởng đối với Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đạt 44%, giảm so với tháng 1 (51%), được phân tích là do vấn đề đặc cách tuyển dụng con cái cán bộ cấp cao trong Ủy ban này bị tiết lộ gần đây. Mức độ tin tưởng đối với Cơ quan Cảnh sát tương đối như nhau, lần lượt là 48%, Tòa án là 47%.Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).