Dự báo giao thông tại Seoul tắc nghẽn do các cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày 15/3

Sở Cảnh sát Seoul ngày 14/3 công bố vào chiều tối ngày 15/3 sẽ diễn ra nhiều cuộc tuần hành, biểu tình tán thành hoặc phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, với sự tham gia của hàng chục nghìn người tại các nới như quảng trường Gwanghwamun (quận Jongno) và khu vực Yeouido.Trước tiên, tổ chức Hành động khẩn cấp yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức ngay lập tức và cải cách toàn xã hội dự kiến sẽ tiến hành biểu tình tại đường Sajik, quận Jongno, rồi sau đó tuần hành dọc đường Jongno tới ngã tư Biwon.Đảng Tự do thống nhất sẽ tuần hành biểu tình từ ngã tư Sejong (quận Jongno) cho tới Daehanmun (Đại Hán Môn, quận Jung) để phản đối việc luận tội Tổng thống.Còn tại Yeouido sẽ diễn ra một cuộc biểu tình, tuần hành quy mô lớn do "Save Korea", một tổ chức phản đối luận tội Tổng thống khác, tổ chức.Cảnh sát dự kiến sẽ điều chỉnh làn đường để đảm bảo các phương tiện vẫn có thể lưu thông ổn định, đồng thời có kế hoạch bố trí hơn 230 nhân lực cảnh sát giao thông tới gần khu vực tuần hành, biểu tình để quản lý giao thông.Một quan chức Sở Cảnh sát Seoul cho biết do giao thông tại các khu vực trên dự kiến sẽ tắc nghẽn bởi các cuộc biểu tình, tuần hành, người dân tốt nhất nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng là tàu điện ngầm, trong trường hợp bất khả kháng phải dùng phương tiện cá nhân thì cần kiểm tra trước thông tin giao thông ở nơi muốn đến.Tình hình giao thông cũng như thời gian các cuộc biểu tình được đăng tải chi tiết trên trang web của Trung tâm thông tin giao thông (www.spatic.go.kr), tổng đài hướng dẫn thông tin giao thông của Sở Cảnh sát Seoul (02-700-5000) và dịch vụ định vụ trên Kakao Talk của Trung tâm giao thông quốc gia.