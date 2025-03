Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc năm 2024 giảm 1,8%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/3 cho biết tổng số vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 63,95 tỷ USD, giảm 1,8% so với một năm trước. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã chững lại so với mức giảm mạnh 20,3% của năm 2023.Xét theo lĩnh vực, đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đạt mức cao nhất với 27,39 tỷ USD, tiếp đến là ngành chế tạo là 16,17 tỷ USD và bất động sản 5,6 tỷ USD.Đầu tư vào tài chính, bảo hiểm; bất động sản, khai khoáng và công nghệ thông tin, truyền thông đều tăng. Ngược lại, đầu tư vào ngành chế tạo giảm 21,6% do hiệu ứng cơ sở từ các khoản đầu tư lớn vào thiết bị sản xuất công nghệ tiên tiến tại Mỹ vào hai năm trước đó.Xét theo khu vực, đầu tư sang Mỹ là lớn nhất với 22,08 tỷ USD. Trong đó, đầu tư vào các ngành chế tạo như chíp bán dẫn, pin, thiết bị điện và linh kiện điện tử tại Mỹ đạt 3,92 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư vào ngành sản xuất và 17% tổng vốn đầu tư vào Mỹ.Tuy nhiên, các khoản đầu tư quy mô lớn tập trung vào các thiết bị tiên tiến vào năm 2023 đã ghi nhận mức giảm 21,1% trong năm ngoái, do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở.Mặt khác, Trung Quốc từng nằm trong danh sách 5 quốc gia được Hàn Quốc đầu tư nhiều, nhưng đã bị loại khỏi nhóm này vào năm 2023. Đầu tư của Hàn Quốc vào Trung Quốc hai năm trước chỉ đạt 1,81 tỷ USD, tiếp tục duy trì xu hướng giảm.