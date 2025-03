Cảnh sát Hàn Quốc huy động 100% nhân lực vào ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 14/3 đã mở cuộc họp kiểm tra tình hình trước thềm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.Cảnh sát quyết định sẽ phát lệnh khẩn cấp mức độ cao nhất trên toàn quốc vào ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết, huy động 100% nhân lực cảnh sát. Hơn 20.000 người thuộc 337 đơn vị cảnh sát cơ động trên toàn quốc sẽ được triển khai cùng các nguồn nhân lực sẵn có khác để duy trì trật tự công cộng.Ngoài ra, một ngày trước ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết, các Sở Cảnh sát trên toàn quốc trong đó có thủ đô Seoul sẽ sẵn sàng trực đối phó khẩn cấp ở cấp độ 2. Đặc biệt, Cảnh sát sẽ tập trung bố trí trang thiết bị duy trì trật tự xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp, như hàng rào an toàn, đồng thời bố trí các lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho trụ sở Tòa án và các thẩm phán.Không chỉ Tòa án Hiến pháp, Cảnh sát cũng sẽ bố trí nhân lực và trang thiết bị tại các địa điểm chính trị trên toàn quốc như trụ sở Quốc hội, Tòa án, cơ quan điều tra, ngôn luận, trụ sở các đảng. Lực lượng cơ động của cảnh sát được điều tới hiện trường sẽ mặc trang phục bảo hộ và trang bị bình xịt hơi cay để đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực, quá khích,Ngoài ra, Cảnh sát cũng chỉ định khu vực xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp là vùng cấm bay trước và sau thời điểm tuyên án, nhằm chuẩn bị cho công tác ứng phó với các hành vi đe dọa sử dụng máy bay không người lái (drone).Từ 9 giờ trước ngày tuyên án tới 12 giờ trưa ba ngày sau ngày tuyên án, Cảnh sát bị cấm xuất kho hơn 86.000 khẩu súng thuộc sở hữu dân sự đang được bảo quản tại các đồn cảnh sát.Sau cuộc họp, Quyền Giám đốc Cảnh sát Lee Ho-young đã trực tiếp tới khu vực gần trụ sở Tòa án Hiến pháp để kiểm tra tình hình quản lý an toàn, chỉ đạo phải đối phó chặt chẽ với mọi tình huống. Ông Lee khẳng định Cảnh sát sẽ đối phó cứng rắn với các hành vi thách thức công quyền, như phá hoại cơ quan Nhà nước, dùng vũ lực với cảnh sát; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp duy trì trật tự theo hướng dẫn của cảnh sát.