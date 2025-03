Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận đã xếp Hàn Quốc vào danh sách

Photo : KBS News

Vào ngày 14/3 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ đã chính thức xác nhận về việc Hàn Quốc bị xếp vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm".Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden đã thêm Hàn Quốc vào nhóm "quốc gia khác", nhóm cuối cùng trong danh sách "quốc gia nhạy cảm" vào tháng 1 năm nay.Quốc gia nhạy cảm chỉ những nước bị coi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ và cần xem xét đặc biệt vì lý do chính trị. Các quốc gia này có thể bị chỉ định do vấn đề như phổ biến vũ khí hạt nhân hoặc bất ổn trong khu vực. Trong danh sách này gồm Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.Nếu bị xếp vào danh sách trên, quốc gia đó sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận công nghệ hạt nhân hoặc thông tin an ninh quốc gia và các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết hiện tại không có hạn chế mới nào trong hợp tác khoa học và công nghệ đối với Hàn Quốc. Điều này cho thấy mặc dù Seoul bị đưa vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm", nhưng hợp tác giữa hai nước liên quan đến lĩnh vực năng lượng vẫn sẽ được triển khai như trước.Dù vậy, Mỹ không giải thích lý do tại sao chính quyền cựu Tổng thống Biden lại đưa Hàn Quốc vào danh sách này ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Chính phủ Washington khẳng định điều này không mang ý nghĩa là giữ quan hệ thù địch với các"quốc gia nhạy cảm". Mỹ vẫn hợp tác định kỳ về nhiều vấn đề đa dạng như năng lượng, khoa học và công nghệ với nhiều quốc gia khác trong danh sách này.Theo giải thích của Chính phủ Mỹ, do Hàn Quốc được xếp vào nhóm "quốc gia khác" nên không bị hạn chế nghiêm ngặt như các quốc gia khác trong danh sách "quốc gia nhạy cảm."Tuy nhiên, các chuyến thăm lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước sẽ phải trải qua quy trình xem xét nội bộ của Bộ Năng lượng, nên dự kiến cũng sẽ gây ra những hạn chế nhất định. Các hạn chế này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành tham vấn với Mỹ trước khi các hạn chế này có hiệu lực.Về vấn đề trên, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 17/3 đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan Chính phủ tích cực giải thích với phía Mỹ, không để ảnh hưởng tiêu cực tới hợp tác khoa học công nghệ và năng lượng giữa hai nước.Đặc biệt, ông Choi đã chỉ thị Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Ahn Duk-geun tích cực tham vấn với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ trong cuộc gặp diễn ra vào tuần này.Quyền Tổng thống nhấn mạnh phải nắm bắt các động thái của Mỹ thông qua các kênh đa dạng, tích cực trình bày về nỗ lực của Seoul với Washington. Đồng thời, ông Choi chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải nỗ lực để lập phương án đối phó với các mặt hàng có nguy cơ cao bị Mỹ đánh thuế đối ứng.