Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy chuyến thăm đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã hủy bỏ chuyến thăm đến Hàn Quốc vào cuối tháng này, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương kể từ khi nhậm chức.Bộ trưởng Pete Hegseth dự kiến sẽ đến thăm các nước đồng minh và căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam, Hawaii (Mỹ), Nhật Bản và Philippines. Washington đã xem xét việc đưa Seoul vào trong danh sách các điểm đến, nhưng cuối cùng quyết định hủy bỏ. Nếu chuyến thăm Hàn Quốc diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một quan chức cấp Bộ trưởng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Chính phủ Tổng thống Donald Trump đến thăm Seoul.Hàn Quốc là một đồng minh chủ chốt trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và là đối tác phòng thủ chính của Mỹ trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Giới chuyên gia phân tích tình hình chính trị bất ổn tại Hàn Quốc, gồm việc Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và Bộ Quốc phòng đang được điều hành bởi Quyền Bộ trưởng, có thể là lý do chính khiến chính quyền Tổng thống Trump loại Seoul ra khỏi chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.Trong bối cảnh Seoul không thể tiến hành các hoạt động ngoại giao chính thức sau vụ thiết quân luật và luận tội Tổng thống, việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy bỏ chuyến thăm Hàn Quốc, một cơ hội để củng cố mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, bị chỉ ra là một ví dụ cho việc bỏ qua Hàn Quốc (Korea Passing).Mặt khác, trong bối cảnh Washington có thể yêu cầu Seoul tăng đáng kể đóng góp cho chi phí duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, việc hủy bỏ chuyến thăm của ông Pete Hegseth có thể được nhìn nhận theo một góc độ khác. Hai bên đều không có lợi nếu chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Hàn Quốc về các vấn đề an ninh trong khi tình hình chính trị Seoul chưa ổn định.Chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được dự đoán có thể sẽ diễn ra nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) từ 30/5-1/6 tại Singapore.Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết chưa thể công bố kế hoạch chuyến thăm cụ thể của Bộ trưởng Pete Hegseth, nhưng khẳng định cam kết của Washington đối với đồng minh Seoul vẫn vững chắc. Phát ngôn viên này nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng "chiến đấu ngay đêm nay" (Fight Tonight) của đồng minh Hàn-Mỹ.