Kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm 2025 của Hàn Quốc giảm 4,8%

Photo : YONHAP News

Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 17/3 công bố số liệu thống kê chính thức về tình hình xuất nhập khẩu tháng 2/2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu lũy kế hai tháng đầu năm 2025 đạt 101,6 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo mặt hàng, sản phẩm thép tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 2, với mức giảm 2,3% so với cùng kỳ một năm trước, kéo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trong hai tháng đầu năm nay giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm gia dụng cũng giảm 15,8% so với tháng 2/2024, khiến tổng mức giảm từ đầu năm đến nay lên tới 19,5% so với năm ngoái.Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 9,8 tỷ USD trong tháng 2, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước, chuyển sang xu hướng giảm sau đà tăng 16 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, nếu tính cả tháng 1, xuất khẩu chíp bán dẫn vẫn ghi nhận mức tăng 2,2%.Xét theo khu vực, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chíp bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm tỷ trọng 29,6%; tiếp theo là Việt Nam 18,6% và Đài Loan 17,7%. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 2 và trong hai tháng đầu năm nay đã giảm lần lượt 1,4% và 8% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 1% trong tháng 2, nhưng tính tổng hai tháng đầu năm vẫn giảm 4,3%.Mặt khác, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng trước đạt 48,3 tỷ USD, đưa kim ngạch nhập khẩu lũy kế hai tháng đầu năm nay lên 99,2 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 3,3% so với năm 2024. Cán cân thương mại trong tháng 2 đạt 4,2 tỷ USD, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư.