Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) về doanh thu phòng vé trong nước công bố ngày 17/3, phim "Mickey 17" của đạo diễn Bong Joon-ho đã thu hút hơn 323.000 khán giả tới rạp trên toàn quốc trong vòng 3 ngày từ 14-16/3, ba tuần liên tiếp thống trị phòng vé. Tổng lượng khán giả tới rạp tính từ lúc phim được khởi chiếu là hơn 2,6 triệu người."Mickey 17" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Mỹ Edward Ashton, kể về nhân vật chính Mickey (Robert Pattinson thủ vai), một người đàn ông được tái sinh thành người nhân bản sau khi chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm là khai phá một hành tinh băng. Câu chuyện mở rộng ra khi người nhân bản Mickey 18 được sinh ra trong khi Mickey 17 vẫn chưa chết.Đứng thứ hai là phim hoạt hình Nhật Bản "Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng" (Attack On Titan: The Last Attack) được khởi chiếu vào ngày 13/3, với hơn 162.000 khán giả tới rạp. Thứ ba là phim "Conclave", từng giành giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, thu hút hơn 43.000 khán giả tới rạp.Mặt khác, phim "Công chúa Bạch Tuyết" của Disney khởi chiếu vào ngày 19/3, cũng đứng đầu về tỷ lệ đặt vé trong sáng ngày 17/3, chiếm 15%. Sau đó tới phim "Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng" là 13,8%. Phim "Streaming", một bộ phim giật gân do nam diễn viên Kang Ha-neul thủ vai chính, có tỷ lệ đặt vé đạt 13,2%, đứng thứ ba. Phim "Mickey 17" chỉ đạt tỷ lệ đặt vé là 8,7%, dự kiến sẽ chấm dứt thống trị phòng vé trong tuần này.