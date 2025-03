Dự báo lao động có việc làm tại Hàn Quốc bắt đầu giảm từ năm 2029

Photo : YONHAP News

Viện thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS) ngày 17/3 công bố "Triển vọng cung cầu nhân lực và nhân lực cần bổ sung trong trung và dài hạn 2023-2033".Trong đó, cơ quan này nhận định lao động có việc làm trên 15 tuổi trong nước sẽ đạt 28.728.000 người vào năm 2033, tăng 312.000 so với năm 2023. Tuy nhiên, xét theo xu hướng trong vòng 10 năm tới, lao động có việc làm được dự báo sẽ bắt đầu giảm từ năm 2029, mức giảm là 14.000 người so với một năm trước. Trong vòng từ năm 2028 tới năm 2033, lao động có việc làm sẽ giảm tổng cộng 85.000 người.Viện thông tin tuyển dụng giải thích sự sụt giảm này là do dân số hoạt động kinh tế giảm do sự sụt giảm dân số nói chung, làm hạn chế nguồn cung lao động.Trên thực tế, dân số hoạt động kinh tế, gồm những người có ý định và năng lực làm việc trong số dân số trên 15 tuổi, được dự báo sẽ bắt đầu giảm từ năm 2030, và giảm 175.000 người trong vòng từ năm 2028-2033. Dân số hoạt động kinh tế vào năm 2033 được dự báo đạt 29.451.000 người, tăng 248.000 người so với năm 2023, chỉ bằng 1 phần 12 so với mức tăng 3.095.000 người giai đoạn 10 năm trước đó (2013-2023).Mặt khác, Viện thông tin tuyển dụng tính toán rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn 1,9% mà Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) đưa ra thì tới năm 2033, Hàn Quốc phải bổ sung thêm 821.000 nhân lực vào thị trường lao động trong nước. Dự báo số nhân lực cần bổ sung thêm vào năm 2028 sẽ là 288.000 người, nhưng sau đó sẽ tăng vọt.Viện nghiên cứu chỉ ra rằng Chính phủ phải nâng cao tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên, hiện đang khá thấp so với các nước phát triển; đồng thời phải đẩy cao năng suất lao động, đối phó với sự thiếu hụt nguồn lao động.