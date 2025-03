Tay vợt An Se-young vô địch Giải cầu lông toàn Anh mở rộng sau hai năm

Photo : YONHAP News

Tại trận chung kết nội dung đơn nữ Giải Cầu lông toàn Anh mở rộng diễn ra tại thành phố Birmingham vào ngày 17/3 (giờ địa phương), tay vợt Hàn Quốc An Se-young (xếp hạng 1 thế giới) đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Trung Quốc Vương Chỉ Di (xếp hạng 2 thế giới) với tỷ số 2:1, giành chức Quán quân.Với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp, An Se-young đã lập kỷ lục khi vô địch 4 giải đấu liên tiếp trong năm 2025, nối tiếp Giải cầu lông Malaysia mở rộng, Giải Ấn Độ mở rộng, Giải Orleans Masters (Pháp).Trong trận chung kết cùng ngày, tay vợt từng giành huy chương vàng Thế vận hội mùa hè Paris năm ngoái đã trình diễn thể lực và sự tập trung tuyệt vời, lội ngược dòng thành công. Ban đầu, cô để thua Vương Chỉ Di với tỷ số 13-21 trong hiệp một, tiếp tục rơi vào vòng nguy hiểm trong hiệp hai, nhưng sau đó đã cầm hòa, rồi lội ngược dòng đầy kịch tính ở hiệp ba.Giải cầu lông toàn Anh mở rộng được tổ chức từ năm 1899, là một giải đấu uy tín và lâu đời nhất trên thế giới. Hai năm trước, An Se-young cũng từng vô địch nội dung đơn nữ giải đấu này, 27 năm sau thành tích tương tự mà tay vợt huyền thoại Bang Soo-hyun làm được vào năm 1996.