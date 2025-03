OECD hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Hàn Quốc

Photo : Getty Images Bank

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 17/3 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo giữa kỳ về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó hạ triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống còn 1,5%, thấp hơn 0,6% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, và tương tự với dự báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra vào ngày 25/2 vừa qua.Trong khi đó, OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau lên 2,2%, tăng 0,1% so với dự báo trước đó. Cơ quan này đánh giá đà tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ chững lại do các rào cản thương mại ngày càng mở rộng, nền kinh tế toàn cầu bị chia cắt và lạm phát kéo dài dẫn đến khó hạ lãi suất cơ bản.Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế dự báo lạm phát của Hàn Quốc trong năm 2025 sẽ ở mức 1,9%, cao hơn 0,1% so với mức dự báo hồi tháng 12 năm ngoái.OECD còn hạ triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 3,1%, giảm 0,2% so với dự báo trước đó. Cơ quan này nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ trì trệ trước sự gia tăng những rào cản thương mại cùng bất ổn về mặt địa chính trị và chính sách.Xét theo từng quốc gia, tăng trưởng kinh tế của Mexico và Canada dự kiến sẽ giảm đáng kể do chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Cụ thể, triển vọng kinh tế của Mexico có thể giảm mạnh 2,5% so với dự báo trước đó, xuống mức -1,3%. Triển vọng kinh tế của Canada cũng bị hạ 1,3%, xuống còn 0,7% trong năm nay. Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2025 được dự báo đạt 2,2%, giảm 0,2% so với dự báo tháng 12 năm ngoái, do ảnh hưởng của việc tăng thuế quan.Nền kinh tế ở khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự báo sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay, giảm 0,3% với dự báo trước đó, do chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và các chính sách. OECD chỉ ra rằng sự phân mảnh kinh tế thế giới ngày càng nghiêm trọng và lạm phát leo thang sẽ trở thành các yếu tố rủi ro chính đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận giảm hàng rào thuế quan có thể là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế khuyến nghị các ngân hàng trung ương cần phải ứng phó với tình trạng bất ổn gia tăng và nguy cơ chi phí thương mại leo thang, cũng như nhấn mạnh đến việc quản lý chính sách tài khóa để đảm bảo tính bền vững của các khoản nợ công, giúp Chính phủ có thể ứng phó với những bất ổn trong tương lai.