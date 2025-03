Photo : KBS News

Vào ngày 17/3 (giờ địa phương), Viện đa dạng dân chủ (V-Dem) thuộc Đại học Gothenburg của Thụy Điển công bố "Báo cáo dân chủ năm 2025", trong đó tiếp tục đánh giá Hàn Quốc là quốc gia "độc tài hóa" trong năm ngoái.Vào năm 2023, mặc dù nằm trong nhóm các "quốc gia dân chủ tự do" nhưng cơ quan nghiên cứu Thụy Điển vẫn đánh giá Hàn Quốc đang có xu hướng "độc tài hóa". Năm ngoái, Hàn Quốc bị hạ cấp xuống nhóm "quốc gia dân chủ bầu cử" và đánh giá này vẫn được giữ nguyên.Hàng năm, Viện đa dạng dân chủ đánh giá và phân loại 179 quốc gia trên toàn thế giới vào các nhóm là "dân chủ tự do", "dân chủ bầu cử" "độc tài bầu cử" và "độc tài khép kín".Tuy nhiên, chỉ số dân chủ của Hàn Quốc năm 2024 xếp thứ 41 trong số 179 quốc gia, cải thiện về thứ hạng so với năm 2023 (thứ 47).Xét theo các hạng mục đánh giá cụ thể, Hàn Quốc rơi từ thứ hạng 36 xuống 48 về "chỉ số dân chủ thảo luận", đo lường các quyết định chính trị có được đưa ra dựa trên quan điểm công ích và lý trí hay không.Về "chỉ số yếu tố cấu thành dân chủ bình đẳng", Hàn Quốc xếp thứ 26, giảm một bậc so với năm 2023. Ba hạng mục còn lại, trong đó có "chỉ số dân chủ bầu cử", cũng được cải thiện hơn so với năm trước.Ba nước đứng đầu về chỉ số dân chủ là Đan Mạch, Estonia, Thụy Sĩ. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đứng thứ 178, thứ hai từ dưới lên.