Photo : YONHAP News

Báo Sankei (Nhật Bản) ngày 18/3 đưa tin Bắc Triều Tiên dường như đã nhập khẩu ít nhất 4 xe ben đặc biệt cỡ lớn dùng để khai thác khoáng sản từ Belasrus, một đồng minh của Nga.Tờ báo trên lấy căn cứ là hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies (Mỹ) chụp gần khu vực ga sông Duman (Đồ Môn) của miền Bắc nằm ở biên giới Nga-Triều vào ngày 6/11 năm ngoái.Trong ảnh, có 4 xe ben màu vàng được dỡ xuống từ tàu hỏa chở hàng đỗ tại ga. Một nguồn thạo tin Bắc Triều Tiên cho biết những xe ben này được một công ty của Belarus tên là "Belaz" sản xuất.Báo Sankei cho biết tàu chở hàng nói trên đã đi qua tuyến đường sắt Siberia xuyên nước Nga tới ga sông Duman, không rõ nơi xuất khẩu là nước nào. Có thông tin miền Bắc đang trao đổi với công ty các nước Nga và Belarus về việc nhập khẩu nhiều phương tiện vận chuyển.Trước đó, Bắc Triều Tiên từng nhập khẩu từ Trung Quốc các xe cỡ lớn tương tự với xe ben nhập khẩu lần này. Xe tải do công ty liên doanh Trung Quốc-Belasrus sản xuất từng được miền Bắc hoán cải thành bệ phóng di động cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15.Tờ báo Nhật Bản cho biết các nước liên quan đang tăng cường cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng đã hoán cải những xe ben nhập khẩu lần này làm bệ phóng tên lửa.Việc xuất khẩu phương tiện vận chuyển cho Bắc Triều Tiên là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trường hợp lần này là một ví dụ cho thấy miền Bắc đang tăng cường hợp tác với Nga và Belarus để đối phó với lệnh cấm vận của phương Tây.