Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết sự kiện giảm giá "Korea Grand Sale 2025", diễn ra từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2 vừa qua, đã thu hút khoảng 346.000 du khách quốc tế, nhiều gấp hơn hai lần so với sự kiện năm ngoái và ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay."Korea Grand Sale" là một lễ hội mua sắm, du lịch được tổ chức vào mùa thấp điểm du lịch là tháng 1 và tháng 2 hàng năm, nhằm thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy tiêu dùng. Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 2011.Sự kiện năm nay có sự góp mặt của 1.680 doanh nghiệp, với nhiều chương trình khuyến mãi đa dạng từ vé máy bay, khách sạn, mua sắm, ẩm thực đến trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc. Cụ thể, 10 doanh nghiệp hàng không trong nước như Korean Air, Asiana Airlines, Eastar Jet và các công ty lữ hành trực tuyến đã tham gia sự kiện, bán được khoảng 346.000 vé máy bay đến Hàn Quốc, tăng 103,6% so với sự kiện năm ngoái.Các trung tâm thương mại lớn, chuỗi cửa hàng miễn thuế, chuỗi siêu thị bán lẻ lớn như Shilla, Lotte, Shinsegae, cùng các cửa hàng nổi tiếng như Olive Young, Musinsa Standard cũng có mặt tại sự kiện, ghi nhận 185.000 giao dịch có sử dụng các chương trình ưu đãi.Đặc biệt, doanh thu của các siêu thị bán lẻ lớn và cửa hàng giảm giá (outlet) trong thời gian diễn ra sự kiện đã tăng lần lượt tối đa 185% và 27% so với năm 2024. Kết quả khảo sát du khách nước ngoài tham gia sự kiện cũng cho thấy mức độ hài lòng đối với sự kiện "Korea Grand Sale 2025" đạt 92,5%. Ngoài ra, 90,6% người được hỏi cho biết có ý định quay lại Hàn Quốc vào thời điểm diễn ra sự kiện "Korea Grand Sale" trong tương lai.