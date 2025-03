Mỹ đề cập đến Hàn Quốc trước thềm công bố chính sách thuế đối ứng

Photo : YONHAP News

Trước thềm công bố chính sách thuế đối ứng vào ngày 2/4 tới, Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 17/3 đã nhắc đến Hàn Quốc là một trong những quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.Ông Hassett cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc đã kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân là do các hàng rào phi thuế quan và mức thuế cao khiến các doanh nghiệp Mỹ khó cạnh tranh.Quan chức này nhấn mạnh cuộc đàm phán về thuế quan sẽ kết thúc nếu các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ gỡ bỏ mọi rào cản thuế quan. Washington kỳ vọng nhiều nước sẽ phản hồi tích cực trước đề xuất linh hoạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Hassett cũng cảnh báo Mỹ sẽ áp thuế đối với những quốc gia không loại bỏ các rào cản thương mại.Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có mức thâm hụt thương mại lớn thứ 8 đối với Mỹ, khi thặng dư thương mại của Seoul với Washington vào năm ngoái đạt 55,7 tỷ USD. Phần lớn các mặt hàng đang không phải chịu thuế quan nhờ Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà hai nước đã ký kết. Tuy nhiên, phát biểu của ông Hassett được cho là một lời kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan.Quan chức Nhà Trắng trên cũng cho biết sẽ còn nhiều bất ổn cho đến khi chính sách thuế đối ứng được công bố vào ngày 2/4, nhưng sau đó thị trường sẽ nhận ra chính sách thương mại dựa trên nguyên tắc đối ứng là hợp lý. Tổng thống Trump sẽ áp thuế đối ứng sau khi xem xét mức thuế quan và hàng rào phi thuế quan của từng quốc gia đối với Mỹ. Chính sách này sẽ là một cột mốc lớn trong cuộc chiến thuế quan của ông Trump.Ngoài ra, Chủ tịch Hassett cũng đề cập đến các biện pháp áp thuế đối với Mexico, Canada và Trung Quốc, liên hệ chúng với vấn đề người di cư và buôn bán ma túy trái phép qua biên giới Mỹ. Ông đánh giá chính sách thuế quan này đang giúp Washington đạt được những thành quả tích cực trong vấn đề an ninh biên giới.