Mỹ phát hiện đối tượng có ý đồ làm rò rỉ phần mềm thiết kế lò nguyên tử cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo trình lên Quốc hội ngày 17/3 (giờ địa phương), Văn phòng Kiểm toán Bộ Năng lượng Mỹ cho biết một nhân viên nhà thầu của Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho (INL) có ý định làm rò rỉ thông tin thuộc diện kiểm soát xuất khẩu, nhưng đã bị phát hiện khi đang chuẩn bị lên máy bay tới Hàn Quốc. Thời điểm xảy ra vụ việc được ghi rõ xảy ra trong khoảng từ ngày 1/10/2023 tới ngày 31/3/2024.Thông tin mà người này mang theo là phần mềm thiết kế lò nguyên tử do INL sở hữu, tương ứng với thông tin quyền sở hữu trí tuệ. Theo kết quả điều tra đối với email và lịch sử tin nhắn, nhân viên nói trên đã biết những thông tin này bị Chính phủ Mỹ kiểm soát xuất khẩu, nhưng đã trao đổi với Chính phủ nước ngoài.Tuy nhiên, Mỹ không giải thích nhân viên nói trên đã trao đổi với Chính phủ nước nào. Khi đó, việc này cũng đã được Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ tiến hành điều tra.Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết theo thông tin nắm bắt được, việc Bộ Năng lượng Mỹ xếp Hàn Quốc vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm" là do vấn đề bảo mật của một viện nghiên cứu thuộc cơ quan này, không phải liên quan tới chính sách ngoại giao.Mỹ đã giải thích với Bộ Ngoại giao rằng việc đưa Hàn Quốc vào danh sách này là do phát hiện trường hợp vi phạm quy định về bảo mật, trong quá trình nhân viên nghiên cứu của Hàn Quốc tới công tác hoặc tham gia nghiên cứu tại viện nghiên cứu thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.Chính phủ Hàn Quốc đã nắm bắt được rằng trường hợp ghi trong báo cáo nói trên của Văn phòng Thanh tra Bộ Năng lượng Mỹ chỉ là một trong các vi phạm quy định về bảo mật. Tuy nhiên, một số nguồn tin Chính phủ cho biết Mỹ không giải thích cụ thể là những quy định bảo mật nào đã bị vi phạm, và trường hợp mà Văn phòng Thanh tra Bộ Năng lượng nêu ra không phải là trường hợp duy nhất.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tham vấn với Mỹ để đưa Seoul ra khỏi danh sách các "quốc gia nhạy cảm" trước khi quyết định này có hiệu lực vào ngày 15/4 tới; đồng thời thảo luận về phương án giải tỏa lo ngại liên quan đến bảo mật của phía Washington.Trong tuần này, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun sẽ thăm Mỹ, dự kiến hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright để trao đổi về vấn đề năng lượng.Mặt khác, theo các nguồn tin Chính phủ, Chính phủ Mỹ cũng không biết về việc Bộ Năng lượng nước này xếp Hàn Quốc vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như nhân viên phụ trách nghiệp vụ liên quan tới Hàn Quốc trong Bộ Năng lượng chỉ biết về vụ việc cho tới khi phía Seoul đề nghị cung cấp thông tin.Việc chỉ định danh sách các "quốc gia nhạy cảm" là một quy định nội bộ của Bộ Năng lượng nhằm hạn chế hoạt động của các nhà thầu phụ và viện nghiên cứu trực thuộc cơ quan này. Việc xếp Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia nhạy cảm" được thực hiện vào cuối nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Joe Biden, nên tới thời Chính phủ Donald Trump đã mất nhiều thời gian để nắm bắt thông tin chính xác.Trong thời gian qua, Bộ Năng lượng Mỹ đã không trả lời đề nghị tham vấn của Chính phủ Hàn Quốc với lý do còn phải thảo luận nội bộ. Cho tới khi Bộ Năng lượng xác nhận chính thức vào ngày 14/3, Mỹ đã không hề tham vấn trước với Chính phủ Hàn Quốc một lần nào.