Quyền Tổng thống Choi Sang-mok phủ quyết dự thảo sửa đổi Luật Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông

Tại cuộc họp Nội các ngày 18/3, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã dùng quyền phủ quyết dự thảo sửa đổi Luật Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông. Dự luật này đã được đảng đối lập Dân chủ đồng hành đơn phương xúc tiến thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/2 vừa qua.Dự thảo có nội dung chính là phải đảm bảo có ít nhất 3 ủy viên của Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông mới có thể mở "cuộc họp toàn thể" của ủy ban để thẩm định và thông qua các vấn đề quan trọng.Theo luật hiện hành, Ủy ban đang hoạt động theo cơ chế gồm hai người, đó là Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Tổng thống bổ nhiệm, nhưng dự thảo sửa đổi điều chỉnh thành phải có thêm ít nhất một ủy viên do Quốc hội tiến cử.Quyền Tổng thống giải thích nếu dự thảo trên được thi hành thì Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ không thể mở cuộc họp khi Quốc hội không tiến cử ủy viên, gây khó khăn cho chức năng của Ủy ban, như cấp phép cho các đơn vị phát thanh và truyền hình, xử lý vi phạm, cuối cùng người dân và doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại.Ngoài ra, Quyền Tổng thống cũng đặt vấn đề về điều khoản là nếu không bổ nhiệm ủy viên do Quốc hội tiến cử trong vòng 30 ngày thì ủy viên đó sẽ tự động được bổ nhiệm.Đây là lần thứ 9 Quyền Tổng thống Choi Sang-mok phủ quyết dự luật đã được Quốc hội thông qua.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố đã bắt đầu quy trình tuyển chọn công khai một ủy viên theo nội dung của dự thảo sửa đổi, trong khi đảng đối lập Dân chủ đồng hành vẫn chưa đưa ra lập trường.